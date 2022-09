Terra Amara: ecco chi è davvero Hunkar. Vita Privata e carriera dell'attrice Vahide Perçin

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Vahide Perçin, l’attrice che presta in volto alla perdita Hunkar Yaman nella soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5.

Protagonista di Terra Amara, non propriamente amata dal pubblico a causa del suo lato malvagio e calcolatore, Hunkar Yaman è in fulcro della soap turca con le sue strategiche e spietate manipolazioni. Vahide Perçin presta il volto alla madre di Demir, ma chi è lei nella realtà? Quanti anni ha e quale è la sua storia personale? Conosciamo meglio la bravissima attrice turca.

Vahide Perçin è Hünkar Yaman nella soap Terra Amara

Terra Amara racconta l’amore tormentato di Zulehya e Yilmaz, reso impossibile da un delitto orribile ma, soprattutto, dalle continue e perfide manipolazioni di Hunkar Yaman, la spietata madre di Demir. È Vahide Perçin a prestare il suo volto alla dark lady della soap turca in onda su Canale 5. Classe 1965, nata sotto il segno dei Gemelli a Smirne in Turchia, Vahide proviene da un’umiltà famiglia di immigrati greci, ed è molto legata alla sorella. Dopo aver studiato grafica al liceo, Vahide ha iniziato a sviluppare un enorme amore per la recitazione e, consapevole di voler tentare la strada dettata dal suo cuore, ha lasciato la facoltà di economia per iscriversi al dipartimenti di belle arti della Dokuz Eylul University. Qui, l’attrice ha ricevuto sostegno da parte del suo insegnante Ozdemir Kutku, che l’ha eletta migliore studentessa del suo corso, impressionato dal talento della giovane. Dopo un soggiorno ad Ankara, Vahide si trasferisce ad Adana e inizia la sua carriera d’attrice nel 2003, con una serie televisiva. Al 2006, invece, risale il debutto dell’attrice sul grande schermo con il film İlk Aşk diretto da Nihat Durak, che l’ha voluta nel ruolo di protagonista. Per questa pellicola, Vahide ha vinto nella categoria Miglior Attrice all'International İzmit Film Festival. Ma è con Terra Amara che arriva il vero successo….

Terra Amara, chi è Hunkar nella vita reale?

Dopo il suo primo film, Vahide Perçin ha preso parte ad altre produzioni televisive e, nel 2018, è approdata nel cast di Terra Amara, la soap turca che sta spopolando su Canale 5. Qui, l’attrice interpreta la perfida e manipolatrice Hunkar Yaman, madre di Demir, sempre pronta a decidere il destino dei personaggi della soap. Ed è per questo ruolo che Vahide viene candidata a tanti premi prestigiosi come nel 2022 all’Istituzione artistica o ai Turkish Film Critics Association (SIYAD) Awards, dove vince nella categoria Miglior attrice in una serie televisiva straniera. Detto addio alla serie, l’attrice è entrata nel 2022 nel cast di una nuova produzione che sembra appassionarla molto. Cosa sappiamo della vita privata di Vahide? L’attrice è stata sposata dal 1991 al 2013 con Alta Gordum, collega attore, e nel 1994 è diventata madre di Alize. Nonostante il matrimonio sia finito, l’attrice adotta spesso il cognome dell’ex marito, come nome d’arte con il quale è piuttosto conosciuta in Turchia. Nella storia personale di Vahide c’è un passato difficile, che ad oggi la rende una donna ancora più forte: la diagnosi di cancro nel 2011 e il percorso di guarigione.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.