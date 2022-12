Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, dopo aver visto Yilmaz in azione, Sevil torna ad ostacolare le sue nozze con Mujgan... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Yilmaz e Mujgan si stanno soltanto frequentando. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che quando tra i due le cose si faranno più serie, il padre della dottoressa, Behzat, si opporrà alla loro storia d'amore. In seguito, arriverà la madre di Mujgan, Sevil, che non avrà un atteggiamento diverso dal marito. Neanche la donna, infatti, vedrà di buon'occhio l'Akkaya, poco istruito ed ex galeotto. Tuttavia, dopo averlo conosciuto, Sevil cambierà idea... salvo cambiarla di nuovo in un secondo momento: per lei il futuro genero è violento e pericoloso. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

I genitori di Mujgan si oppongono al suo matrimonio, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Yilmaz e Mujgan iniziare a frequentarsi, i telespettatori turchi già sanno che per loro non saranno "tutte rose e fiori". Dopo che ha perdonato l'amato per non averle rivelato che, in passato, ha amato follemente Zuleyha, la dottoressa decide di riprendere da dove si erano interrotti. Peccato che, però, i suoi genitori non siano per niente d'accordo con la sua scelta. Behzat, il padre della Hekimoglu, non ha mai accettato che lei lasciasse la capitale per andare a lavorare in periferia, così come non ha accettato che sposasse l'Akkaya, un ragazzo che, oltre a non essere istruito, è stato persino in carcere per omicidio. Behzat, tuttavia, non è il solo ad opporsi a questa storia d'amore: neanche Sevil, la madre di Mujgan, ne è entusiasta...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Sevil cambia idea su Yilmaz...

Non appena è giunta dall'America a Cukurova, Sevil si è mostrata contraria alla relazione amorosa di sua figlia con Yilmaz. Come al marito, infatti, alla donna non va genio che la Hekimoglu si sia trasferita in un piccolo paese, e stia per diventare la moglie di un ex meccanico con la fedina penale sporca. Alla pediatra dispiace sentire Sevil parlare in questo modo, ma ribadisce che i suoi sentimenti per l'Akkaya sono forti e, quindi, insopprimibili. Incredibilmente, però, quando la signora fa la conoscenza del futuro genero, sembra restare colpita, tanto da arrivare a dare loro la sua benedizione...

Sevil di nuovo contro Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Nel momento in cui viene a sapere che Demir ha organizzato un attentato - non andato a buon fine - per togliere di mezzo Fekeli, ed in cui è rimasta coinvolta Hunkar, Yilmaz si dirige come una furia cieca alla tenuta ed inizia a sparare all'impazzata. Il rivale non perde tempo, e risponde al fuoco. Anche Sevil è alla villa, perché era andata a far visita a Sermin, un'amica di vecchia data; la donna, vedendo il ragazzo comportarsi come un vero e proprio delinquente, resta a bocca aperta. A questo punto, Sevil fa di nuovo un passo indietro: non permetterà a Mujgan di rimanere con l'Akkaya, una persona violenta e quindi pericolosa. Pertanto, quando le chiederà ufficialmente la mano del medico, la signora rifilerà a Yilmaz un secco e sonoro "no". La Hekimoglu, però, prenderà la parola, dichiarando che, indipendentemente dal consenso materno, lei lo speserà. Tra le due è guerra aperta!

