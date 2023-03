Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir caccia Hunkar dalla tenuta... ed Azize si sente male! La nonnina morirà?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Azize, provata per l'allontanamento di Hunkar, si agita ed accusa un malore... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Hunkar è felice che Demir sia stato scarcerato e scagionato. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che il figlio, dopo aver scoperto che si vede di nascosto con Fekeli, manderà via la madre dalla tenuta. Azize, già affetta da demenza senile, soffrirà molto per la lontananza di Hunkar; così, la nonnina si agiterà a tal punto da sentirsi male. Lo Yaman e Zuleyha l'accompagneranno in ospedale, dove Mujgan farà sapere loro che Azize è stata colpita da un piccolo aneurisma... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Hunkar incastra Sermin, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Hunkar felice di riavere Demir alla villa, i telespettatori turchi hanno già visto il loro rapporto deteriorarsi. Quando la signora ha saputo da Saniye che Sermin intratteneva una relazione extraconiugale con Hatip, non ha esitato ad andare ad informare la moglie di quest'ultimo, Naciye. La donna, scoperto che Hatip la tradiva con la persona che hanno ospitato a lungo a casa loro, ha deciso di denunciarli alle autorità. Le guardie hanno beccato i due amanti insieme - e in atteggiamenti inequivocabili, e, dunque, li hanno arrestati per comportamenti illeciti.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Sermin si vendica di Hunkar!

Nel momento in cui Sermin esce di prigione, escogita un piano per vendicarsi di Hunkar. La bionda fotografa la zia in compagnia di Fekeli, e poi vende gli scatti compromettenti ai giornali. L'imprenditore, come chiunque altro ad Adana, entra così a conoscenza della "tresca" tra Hunkar e l'odiato padrino di Yilmaz. Lo Yaman, neanche a dirlo, va su tutte le furie ed arriva persino a cacciarla dalla tenuta. Come se non bastasse, le ordinerà di non farsi più vedere fino a che non si sarà pentita di frequentare Fekeli, il loro nemico, di nascosto per amoreggiare.

Azize accusa un malore, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

A risentire di questa spiacevole situazione sarà anzitutto Azize. La nonnina sente terribilmente la mancanza di sua figlia, e pensa che l'abbia abbandonata per sempre. Tormentata da questi brutti pensieri, Azize, la quale già soffre di demenza senile, nel corso di una colazione, si agita fino a dare di stomaco e poi perde i sensi. Il nipote e Zuleyha, allarmati, l'accompagnano d'urgenza in ospedale. Qui, Mujgan si prende cura di Azize, e, grazie a dalle apposite analisi, scopre che ha avuto un piccolo aneurisma. Tuttavia, la dottoressa è certa che la nonnina si riprenderà al meglio...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.