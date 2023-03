Terra Amara Anticipazioni Turche: Sermin ed Hatip beccati a fare sesso! Ecco che cosa succede agli amanti...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Sermin ed Hatip vengono colti in flagrante... e per loro si mette molto male! Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Sermin ed Hatip sono soltanto alleati contro gli Yaman. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la bionda, in grande difficoltà, deciderà d'instaurare - a malincuore - con l'imprenditore una relazione extra-coniugale, ed ovviamente segreta. Quando Saniye lo scoprirà ed avviserà Hunkar, quest'ultima avviserà a sua volta Naciye. La moglie tradita allerterà le autorità, che beccheranno Sermin ed Hatip insieme! Per gli amanti, inevitabilmente, scatterà l'arresto... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Sermin ed Hatip sono amanti, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Sermin determinata a fuggire pur di non testimoniare a favore di Demir, i telespettatori turchi hanno già visto lei finire dietro le sbarre. Sermin, alla ricerca di protezione, ha deciso - controvoglia - di dare avvio ad una relazione clandestina con Hatip. Quest'ultimo, infatti, sembrava essere il solo a voler stare dalla sua parte, anche e soprattutto perché hanno dei nemici in comune: i membri della famiglia Yaman. Tuttavia, in realtà, proprio questa tresca la metterà in grossi guai...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Naciye scopre che Hatip la tradisce con Sermin!

Saniye ha casualmente origliato una conversazione privata tra la bionda ed Hatip, ed ha capito che tra i due ci fosse del tenero. Pertanto, la cuoca è corsa da Hunkar per avvisarla della sua incredibile scoperta, e la signora non ha esitato nemmeno un attimo a sfruttare l'informazione ricevuta contro Sermin. Hunkar ha aggiornato Naciye, la moglie tradita. Come era prevedibile, Naciye è andata su tutte le furie...

Sermin ed Hatip dietro le sbarre, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

La donna, furiosa per ciò che il marito fedifrago le sta facendo sotto al naso, allerta immediatamente la guardia civile, e fa in modo che venga beccato in compagnia della sua amante. Colti in flagrante, Hatip e Sermin vengono arrestati per comportamenti illeciti. A niente valgono le giustificazioni di questi ultimi, che continuano a giurare e spergiurare che non stavano facendo altro che divertirsi in quanto amici. Ma gli inquirenti come potrebbero credere alla loro versione dei fatti? Erano vicini, ed indossavano soltanto la biancheria intima! Hatip e Sermin vengono rinchiusi in delle celle di sicurezza, e non se la vedranno per niente bene...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.