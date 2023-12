Terra Amara Anticipazioni 31 dicembre 2023: Hakan si presenta a Zuleyha con un falso nome!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 31 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha conosce Hakan, il quale però si presenta sotto mentite spoglie...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 31 dicembre 2023, alle 14:10, Zuleyha sta per essere informata da Sadi su che cosa ha appena scoperto. Il poliziotto in pensione di Istanbul rivela alla signora che l'uomo misterioso che ha comprato le sue quote dell'azienda della famiglia Yaman risponde al nome di Mehmet Kara. L'Altun è stupita, perché è certa di non aver mai sentito prima parlare di lui. In un secondo momento, quest'ultima riceve una visita da parte del temibile Hakan, che però si presenta sotto mentite spoglie, ossia come Mehmet Kara. Inoltre, l'ex socio di Demir fa sapere a Zuleyha di essere pronto a vendere le azioni che ha comprato...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ha venduto le azioni dell'azienda ad uno sconosciuto!

Zuleyha ha scoperto che Demir aveva avuto una relazione clandestina con Umit, e non l'ha presa per niente bene. Sotto shock, la giovane ha deciso di agire in gran segreto, affinché il marito non potesse intervenire per fermarla. L'Altun ha pianificato una fuga a Cipro con i propri figlioletti, i piccolo Adnan e Leyla, determinata a ricominciare da capo altrove lontana dallo Yaman fedifrago. Così, bisognosa di un'ingente somma di denaro, la signora ha venduto le proprie quote dell'azienda di famiglia, ma senza sapere a chi le stesse vendendo!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fa una scoperta sconcertante...

Zuleyha si è rivolta a Sadi, il poliziotto in pensione di Istanbul che continua a darle una mano ogniqualvolta lei ne senta la necessità. La ragazza adesso vorrebbe sapere chi sia il misterioso acquirente delle azioni dell'azienda Yaman, pertanto sta chiedendo a Sadi d'indagare per fornirle una risposta soddisfacente. E quest'ultimo, capace come sempre, sta per darle l'informazione che l'Altun stava cercando con tanta ansia...

Hakan si presenta a Zuleyha sotto mentite spoglie, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 31 dicembre 2023

L'ex sarta ha appena fatto una scoperta che l'ha lasciata di stucco. A detta di Sadi, il misterioso acquirente che ha comprato le sue quote dell'azienda di famiglia risponde al nome di Mehmet Kara. Ma chi è costui? Zuleyha è certa di non aver mai sentito parlare di lui prima. Poco dopo, però, la moglie di Demir fa la sua conoscenza. L'Altun stringe la mano a tale Mehmet, che così si presenta... benché, in verità, sia il temibile Hakan Gumusoglu! Quest'ultimo, infatti, è giunto a Cukurova, ma sotto mentite spoglie. Inoltre, Hakan informa l'Altun del fatto che è disposto a rivendere le azioni appena acquistate...

