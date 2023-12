Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Sevda muore assassinata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia delle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5. Sevda muore, ecco chi la ucciderà.

Colpo di scena nelle puntate di Terra Amara presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni sulla soap provenienti dalla Turchia, infatti, ci rivelano che Sevda verrà uccisa e morirà assassinata. Ma chi ucciderà l’ex amante di Adnan Yaman? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Umit in pericolo nelle nuove puntate di Terra Amara

Ancora innamorata di Demir Yaman, nonostante lui abbia messo in chiaro la sua volontà di tornare dalla moglie Zuleyha Altun e di interrompere la loro relazione segreta, Umit non si darà pace e confesserà al suo ex amante di essere incinta. Zuleyha, ricattata da una persona misteriosa, scoprirà tutto e metterà in guardia la dottoressa: è pronta a toglierle il bambino e crescerlo insieme ai suoi se dirà qualcosa a Demir. Nonostante il ricatto, Umit confessa la gravidanza allo Yaman che reagisce in modo assurdo, pagando qualcuno per rapire la donna e un medico per costringerla ad abortire. Scoperto il piano del marito, Zuleyha impedirà che sia del fatto del male a Umit, liberandola dopo il rapimento per la gioia di Sevda che temeva per la vita della figlia appena ritrovata. L’ex amante di Adnan Yaman, per proteggerla, arriva a minacciare di confessare alla gendarmeria l’omicidio commesso con Zuleyha, se i due non daranno loro soldi e una macchina per lasciare Cukurova. Ma i colpi di scena non sono finiti qua, ecco le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara.

Anticipazioni Terra Amara, Sevda protegge Umit

Nonostante l’affetto che la lega alla coppia, Sevda non ci penserà un attimo e minaccerà Demir e Zuleyha. Vedendo che la Altun non si presenta al loro appuntamento, la cantante si reca dalla gendarmeria pronta a denunciare l’omicidio commesso insieme a Zuleyha, ma Demir la ferma e le impedisce di fare la sua deposizione. Yaman dà alla donna soldi e macchina e Umit e Sevda partono per lasciare Cukurova. Durante il tragitto, tuttavia, Umit avrà una serie di ripensamenti e ammetterà di non essere veramente incinta ma di aver finto per tutto quel tempo, nella speranza che Demir la rivolesse con sé. La dottoressa, infatti, ha indossato un cuscino che simulava la gravidanza e avrebbe poi confessato tutto solo quando Yaman avrebbe capito di amarla, lasciando Zuleyha. Accecata dalla rabbia, Umit rintraccia Demir in strada e si prepara a colpirlo con un colpo di pistola, ma qui accade l’impensabile.

Terra Amara Anticipazioni, Sevda muore!

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Sevda morirà assassinata. Ma come accadrà? Quando Umit, folle di gelosia e rabbia, si mette sulle tracce di Demir per ucciderlo con un colpo di pistola, Sevda si renderà conto di cosa sta per fare sua figlia e prenderà il proiettile al posto dello Yaman. Sconvolti, Umit e Demir nasconderanno il corpo senza vita di Sevda nel bagagliaio della macchina, attenti a non lasciare tracce, e seppelliranno il corpo della donna così da non dover dare spiegazioni alla gendarmeria. In caserma, tuttavia, qualcuno ricorderà al capo che Sevda era venuta poche ore prima per rilasciare una deposizione importante e che Demir glielo ha impedito. Il segreto sull’omicidio di Sevda verrà a galla?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.