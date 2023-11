Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Zuleyha ricattata, ecco da chi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Terra Amara, l’amata soap di Canale 5, provenienti dalla Turchia. Zuleyha verrà ricattata da una misteriosa donna.

Nelle prossime puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, una donna misteriosa metterà in crisi Zuleyha. Le Anticipazioni sulla soap provenienti dalla Turchia, infatti, ci rivelano che Fadik e Rasit riusciranno finalmente a sposarsi dopo diverse peripezie, ma anche questa volta il domestico finirà per deludere amaramente la sua dolce metà. La Altun, che cercherà di aiutare la coppia, rimarrà tuttavia incastrata in una spiacevole situazione, ecco cosa accadrà.

Fadik e Rasit si sposano nelle nuove puntate di Terra Amara

Dopo aver provato a sposarsi e aver dovuto rinunciare, Fadik e Rasit decideranno di recarsi al Municipio e sposarsi in fretta e furia con due testimoni presenti. Il due domestici comunicano di essersi sposati a Zuleyha Altun e Demir Yaman che, sebbene delusi per non aver potuto organizzare un matrimonio come si deve, decidono di lanciarsi in frettolosi preparativi per festeggiare le nozze dei loro dipendenti. I festeggiamenti, tuttavia, non dureranno tanto dal momento che alla tenuta Yaman si presenterà una donna che dichiarerà di essere la vera moglie di Rasit, nonché madre di un figlio che lui ha deciso di abbandonare. Una notizia che scioccherà totalmente Fadik, ancora una volta delusa dall’uomo che dice di amarla.

Terra Amara Anticipazioni, Rasit è innocente?

Le Anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fadik si dispererà sapendo che Rasit ha già una moglie e brucerà il suo vestito da sposa la sera stessa, chiedendo a Gaffur di cacciarlo dalla villa. Rasit, tuttavia, cercherà un confronto con Fadik per raccontarle la sua verità. L’uomo, infatti, racconterà di essere stato costretto a sposare quella donna quando lei ha fatto credere a tutti di essere in attesa del loro figlio, mentre invece lui non ha nulla a che fare con la gravidanza. Rasit sembra sincero, ma Fadik non può credergli perché il dolore è troppo. Nel frattempo, la presunta moglie del domestico decide di recarsi da Zuleyha per chiederle 10mila lire, una somma sufficiente a potersi prendere cura del figlio senza lasciarlo in miseria. Colpita dalla storia della sconosciuta e impietosita dalla sorte del bambino, la Altun fa una controfferta per assicurare un futuro migliore ad entrambi, ma questo porterà ad una conseguenza inaspettata.

Anticipazioni Terra Amara, Zuleyha ricattata dalla moglie di Rasit!

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Zuleyha parlerà con la presunta moglie di Rasit e sarà molto colpita dalla sua storia. La donna pretende da lei una somma considerevole dato che suo marito non riesce a provvedere a lei e al loro figlio, ma la Altun non vorrà pagare e le offrirà invece un terreno con il quale potrà assicurarsi un bel futuro. La donna, invece di accettare, si infuria e inizia a prendersela con Zuleyha, chiedendo ancora più soldi e promettendo di disonorare il nome degli Yaman se non la pagherà. La minaccia e il ricatto della moglie di Rasit insospettirà Zuleyha, che inizierà a dubitare della versione dei fatti della donna e vorrà indagare. Cosa scoprirà?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.