Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Hakan cacciato da casa, Zuleyha furiosa

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, provenienti dalla Turchia. Zuleyha scopre la verità sul coinvolgimento di Hakan nella fuga di prigione di Abdülkadir e lo caccia di casa.

Nuove importanti fratture tra i novelli sposi Zuleyha Altun e Hakan Gumuşoğlu. Le Anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, infatti, ci rivelano che nelle nuove puntate della soap, presto in onda su Canale 5, la Altun caccerà il marito di casa dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nell’evasione di Abdülkadir Keskin, l’assassino di Ali Rahmet Fekeli, con il quale lei gli aveva espressamente chiesto di non aver più nulla a che fare per dimostrarle di potersi fidare completamente di lui. Ecco tutti i dettagli.

Abdülkadir finisce in prigione nelle nuove puntate di Terra Amara

Nelle nuove puntate della soap turca ambientata a Cukurova, Fikret Fekeli riuscirà finalmente a trovare le prove e un testimone per assicurarsi che Abdülkadir Keskin venga arrestato con l’accusa di aver assassinato Ali Rahmet Fekeli. L’uomo finirà in prigione ma non vi rimarrà a lungo: grazie all’aiuto del fratello Vahap e di Hakan Gumuşoğlu, Abdülkadir riuscirà ad evadere. Nonostante la moglie Zuleyha Altun gli abbia espressamente chiesto di non aiutare, per alcun motivo, l’assassino di Fekeli, Hakan non potrà vedere l’amico dietro le sbarre e vorrà intervenire personalmente per assicurarsi che riesca a fuggire alla città indenne. Per assicurarsi che Zuleyha creda nella sua innocenza dopo l’evasione di Keskin, Hakan fingerà di collaborare con il procuratore e, dall’interno e indisturbato, riuscirà a depistare perfettamente le indagini per riacciuffare il fuggitivo.

Terra Amara Anticipazioni: Hakan commette un passo falso

Dopo aver aiutato l’amico Abdülkadir ad evadere di prigione, Hakan si è assicurato che il fuggitivo e il fratello Vahap siano ben nascosti in un bosco sulle montagne vicino Cukurova, depistando intanto le indagini dall’interno. Le Anticipazioni di Terra Amara, tuttavia, ci rivelano che il Gumuşoğlu commetterà un terribile passo falso, che farà scoprire tutta la verità alla moglie Zuleyha. La Altun, già sospettosa nei confronti del marito dato che più volte le aveva promesso di chiudere ogni rapporto con Abdülkadir per poi trovarsi invischiato in nuovi complotti. Poco prima del momento stabilito per la fuga definitiva dalla città, infatti, Hakan si recherà a fare la spesa per assicurare viveri ai fuggitivi, proprio nello stesso momento il caso vuole che Zuleyha chieda a Gaffur di fare lo stesso per rifornire la villa. Dal momento che il padrone di casa è già andato a fare spesa, il venditore temerà che Gaffur voglia rubare e si rifiuterà di vendergli gli alimenti sulla lista. Così, la Altun deciderà di seguire il marito per capire a chi sta portando la spesa, trovandosi davanti all’incontro tra Hakan, Vahap e Abdülkadir.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha caccia Hakan di casa

Il passo falso di Hakan porterà Zuleyha a dubitare dell’onestà del marito e i fatti parleranno da sé, quando scoprirà che proprio lui ha aiutato l’assassino di Fekeli ad evadere dalla prigione. Così, ammettendo di non potersi più fidare di lui e di non volerlo come figura paterna per i figli Adana e Leyla, dal momento che oltre a mentirle spudoratamente continua ad accompagnarsi a losche figure, la Altun caccerà il marito di casa e gli comunicherà che da quel momento in poi il loro matrimonio può ritenersi concluso per sempre. Un duro colpo per Hakan che dovrà fare in modo di recuperare il rapporto con la moglie il prima possibile, ma le Anticipazioni sulla soap turca ci rivelano che purtroppo il lieto fine è davvero molto lontano.

Terra Amara va in onda su Canale 5 la domenica alle .