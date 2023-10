Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Demir divorzia da Zuleyha per Umit

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia. Demir innamorato perso di Umit, chiede il divorzio a Zuleyha.

Sebbene inizialmente avrebbe dovuto sedurlo solo per permettere a Fikret Fekeli di vendicarsi del padre biologico che l’ha rifiutato, Umit Kahraman finisce con l’innamorarsi davvero di Demir Yaman. Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, la dottoressa mette in dubbio il sentimento dell’amante, ancora legalmente sposato con Zuleyha Altun, soprattutto dopo le minacce di Sevda. Così, stando alle Anticipazioni, Demir poterà Umit fuori città e le farà una promessa impensabile.

Umit innamorata di Demir nelle nuove puntate di Terra Amara

A Cukurova ha fatto la sua comparsa la dottoressa Umit Kahraman, amica di vecchia data di Fikret Fekeli assoldata proprio da lui per mettere in difficoltà Demir Yaman, aiutandolo nel suo malvagio piano per vendicarsi della famiglia del padre biologico che, rifiutandosi di riconoscerlo, lo ha condannato ad un’infanzia miserabile. Sebbene Umit avrebbe dovuto avvicinarsi a Demir e sedurlo per aiutare l’amico, la situazione si capovolge quando la dottoressa di innamora veramente del marito di Zuleyha Altun. Tra i due nasce dunque una tresca clandestina che mette in seria difficoltà Umit, giorno dopo giorno sempre più gelosa di Zuleyha che ha preso il posto di Hunkar Yaman come padrona della tenuta e viene sempre messa al primo posto da Demir. Così, la dottoressa tenta di allontanarsi dal suo amante ma non riesce a farlo perché Yaman la lascia senza parole con una sorpresa inaspettata.

Anticipazioni Terra Amara, Demir sorprende Umit

Vedendolo sempre molto rispettoso nei confronti di Zuleyha e poco incline a vivere il loro amore alla luce del sole, Umit tenta di allontanarsi dal suo amante ma, stando alle Anticipazioni della soap turca di Canale 5, il proposito sarà nullo davanti alla proposta sorprendente di Demir. Avendo capito che la sua amante è in difficoltà, soprattutto dopo le minacce di Sevda che ha scoperto della tasca clandestina e vuole dire tutto alla Altun, Yaman invita Umit a trascorere un weekend insieme ad Ankara, lontano dagli occhi indiscreti degli abitanti di Cukurova. Demir racconta alla moglie di doversi allontanare qualche giorno per lavoro e così vive alla luce del sole la sua relazione con la bellissima dottoressa almeno per il weekend. Umit è felice ma sente che comunque non potrà continuare ad essere la "donna segreta" ancora a lungo. Anche questa volta, tuttavia, Demir la sorprende rivelandole cosa vorrebbe per il loro futuro.

Terra Amara Anticipazioni: Demir vuole il divorzio

Demir cancella ogni dubbio rivelando ad Umit che, una volta tornato a Cukurova, chiederà il divorzio ufficiale alla Altun. L’uomo spiega alla sua amante che Zuleyha è ancora e sarà sempre innamorata del defunto Yilmaz ma che, per il bene di Adnan e Leyla, ha deciso di lasciare che viva nella tenuta e che prenda il posto della madre Hunkar. Sebbene continuerà ad essere presente per la sua famiglia, Demir vuole prendere una casa per lui e Umit dove vivere come una coppia. Inutile dire che la dottoressa è al settimo cielo per la notizia e si sentirà finalmente sollevata. Purtroppo, le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che il progetto dei due innamorati sarà messo in seria difficoltà da un incidente che vedere Zuleyha protagonista e che porterà Demir a prendere decisioni difficili.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.