Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Sevda scopre che Umit è l’amante di Demir, ecco come reagisce…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame e le Anticipazioni Turche di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5. Sevda scopre tutto, Umit e Demir sono amanti.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Demir Yaman rimarrà affascinato da Umit Kahraman, nomina nuovo primario dell’ospedale di Cukurova. Tra i due, stando alle Anticipazioni sulla soap turca, nascerà una storia d’amore segreta almeno fino a quando Sevda scoprirà tutta la verità e se la prenderà con la nuova arrivata. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Umit seduce Demir nelle nuove puntate di Terra Amara

Nuovi colpi di scena nelle puntate di Terra Amara in arrivo su Canale 5. Come già anticipato nei precedenti articoli, a Cukurova arriverà Umit Kahraman che prenderà il posto di primario all’ospedale della cittadina, con grande scontento di Mujgan che avrebbe sognato una bella promozione dopo tutto l’impegno messo nel suo lavoro. Le Anticipazioni sulla soap ci hanno rivelato anche che Umit è una vecchia conoscenza di Fekeli Fikret, figlio illegittimo di Adnan Yaman, che vuole vendicarsi del padre biologico che l’ha abbandonato e l’ha costretto ad una vita miserabile, rifacendosi sul figlio Demir. Per questo, Umit sarà incaricata di sedurre lo Yaman, ancora legalmente sposato con Zuleyha dopo la morte di Yilmaz, che ha fatto desistere la Altun a procedere con il divorzio effettivo. Dunque Umit si insinuerà nella mente e nel cuore di Yaman, che finirà per cedere alla passione.

Anticipazioni Terra Amara, Umit commette un passo falso

La relazione segreta tra Umit e Demir procede senza intoppi, dal momento che Zuleyha non sospetta nulla e, anzi, sembra voglia riavvicinarsi al marito dopo la morte di Yilmaz. A fare il tifo per la coppia c’è Sevda, che è come una seconda madre per entrambi. Quando la donna avvertirà un forte dolore al braccio e verrà accompagnata dalla Altun in ospedale, sarà proprio Umit a visitarla e ad iniziare ad insospettirla, mostrandosi ben più schiva del necessario. Non sapendo nulla della situazione, Zuleyha invita la dottoressa a cena per conoscerla meglio e Umit si trova costretta ad accettare, ritrovandosi allo stesso tavolo di Demir. Quando quest’ultimo insiste in maniera plateale per riaccompagnare Umit a casa, dopo una serata di occhiate e sguardi languidi, Sevda comprende che qualcosa non va e segue la coppia di nascosto.

Terra Amara Anticipazioni, Sevda minaccia Umit!

Sevda segue Demir e Umit dopo la cena a casa Yaman, convinta che tra loro vi sia ben più che una semplice conoscenza. I due amanti, ignari, si salutano tra effusioni e promesse d’amore, proprio in tempo per non essere visti da Sevda, che sopraggiunge a casa del medico per confermare la sua teoria. Sevda ferma Umit e la mette all’angolo, nonostante tra loro vi siano stati parecchi convenevoli durante la cena con Zuleyha e la dottoressa si sia aperta raccontando il suo passato. Umit, terrorizzata, deve scegliere se continuare la relazione clandestina con Demir o chiuderla definitivamente, tradendo però così le aspettative di Fikret.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.