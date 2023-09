Terra Amara Anticipazioni 7 settembre 2023: Zuleyha scopre che Mujgan è incinta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 7 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha riceve due duri colpi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 settembre , alle 14.10, Zuleyha scopre che Mujgan è incinta. La giovane non ha alcun dubbio: il bambino non può che essere di Yilmaz. L'Altun, sentendosi tradita, decide di mettere un punto definitivo al loro rapporto. Dopodiché, Behice indice una conferenza stampa in cui prima accusa l'ex sarta di aver organizzato l'aggressione che ha subito di recente, poi dichiara di averla perdonata...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan origlia una conversazione tra Yilmaz e Zuleyha...

Yilmaz ha assisto alla conferenza stampa indetta da Demir per annunciare che darà un'ingente somma di denaro a chiunque gli dirà il nome del vero assassino di Hunkar. L'ex meccanico è rimasto di stucco quando ha visto Zuleyha stringere la mano al marito: i due sembravano piuttosto complici. Furibondo, l'Akkaya chiede all'amata d'incontrarsi nella vecchia abitazione di Sermin e Sabahattin; qui, lui prende l'Altun di petto, e, senza troppi giri di parole, le chiede se si stia innamorando dello Yaman. Yilmaz, inoltre, aggiunge che per fuggire con lei sarebbe stato persino disposto ad abbandonare Kerem Ali. A questa animata conversazione sta assistendo di nascosto una sconcertata dottoressa...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha scopre che Mujgan è in dolce attesa...

Una volta che ha ascoltato la discussione tra il marito e Zuleyha, l'Hekimoglu comincia a pedinare quest'ultima, fino ad arrivare in farmacia. Qui, fingendo di non essersi accorta della presenza della rivale in amore, il primario rivela alla farmacista di aver fatto un test di gravidanza che ha dato esito positivo: presto il figlioletto avrà un fratellino o una sorellina, poiché è in dolce attesa. L'Altun è sotto shock.

Behice accusa pubblicamente Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 7 settembre 2023

L'ex sarta è venuta a sapere che Mujgan è incinta. Sentendosi tradita dall'amato, che le aveva giurato di non avere più alcun tipo di rapporto con la moglie, neanche intimo, Zuleyha decide di mettere un punto definito alla loro relazione amorosa. Come se non bastasse, la giovane sta per ricevere un altro duro colpo. Behice indice una conferenza stampa per spiegare come siano andate realmente le cose quando è stata assalita. La Dark Lady, allora, spiazza tutti, dichiarando che è certa che ci sia l'Altun dietro l'aggressione subita. Tuttavia, Behice aggiunge anche che l'ha già perdonata...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.