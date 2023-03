Terra Amara Anticipazioni 9 marzo 2023: Demir fa una spiazzante richiesta ad Hunkar!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 marzo, alle 14.10, dopo la morte di Behzat, Mujgan e Yilmaz ospitano Behice, sorella del defunto. Behice, una volta che ha conosciuto Fekeli ed il figlioccio, si ricrede sul loro conto. Intanto, l'Akkaya continua ad essere tormentato dal pensiero di Zuleyha, con la quale vorrebbe parlare. Tuttavia, al tempo stesso il giovane non vuole far soffrire sua moglie. Demir, invece, dal carcere chiede ad Hunkar di non far vivere la Altun come una prigioniera.

Terra Amara Anticipazioni: L'arrivo della zia Behice!

L'improvvisa morte di Behzat ha portato ancora più scompiglio nella vita di Mujgan. Quest'ultima non si sarebbe mai potuta immaginare che suo padre avesse intenzione di togliersi la vita, e le dispiace di non essersi resa conto che nella sua mente albergasse un pensiero simile. Ora, però, la Hekimoglu può consolarsi grazie alla compagnia di una sua parente, Behice. Sua zia, nonché sorella del defunto Hekimoglu, vuole farle sentire tutto il suo sostegno, in questo momento difficile. Fekeli e Yilmaz, senza esitare, la ospitano in casa loro. Durante il soggiorno, Behice ha modo di approfondire la conoscenza con padrino e figlioccio, e così si rende conto che, a dispetto del modo in cui li dipingeva suo fratello, sono delle brave persone...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz è combattuto!

L'Akkaya è insofferente. L'ex meccanico vorrebbe far sentire alla moglie, distrutta dal dolore per la perdita di Behzat, il suo supporto, ed il suo affetto. Tuttavia, Yilmaz non fa che pensare a Zuleyha. Da quando ha scoperto che quest'ultima non sposò il marito per amore, bensì perché sotto ricatto, sembra che il suo unico desiderio sia quello di parlarle, anzitutto per scusarsi di aver rinunciato al loro amore. Il giovane sa però che così facendo farebbe del male a Mujgan, la quale è già piuttosto triste...

Demir fa una richiesta ad Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 marzo 2023

Demir è di nuovo dietro le sbarre. Hunkar sta facendo tutto ciò che in suo potere per farlo uscire il prima possibile. Nel momento in cui va a trovarlo, però, il figlio ha qualcos'altro da chiederle. Lo Yaman sa bene che la madre non si fidi di Zuleyha, e che, ora che lui non è alla tenuta, proprio per salvaguardare il loro matrimonio, le imponga una serie di divieti, ma il suo desiderio è che smetta di farlo. Demir crede alle parole e alle azoni di sua moglie, e vorrebbe che Hunkar facesse lo stesso: non deve più farla sentire una reclusa in casa propria.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.