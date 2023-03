Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 6 all'11 marzo 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 6 febbraio 2023

Alla tenuta la tensione è ancora alta. Demir è di nuovo in prigione, ed Hunkar, a differenza del figlio, proprio non riesce a fidarsi delle parole e delle azioni di Zuleyha. La donna è convinta che, approfittando dell'assenza dello Yaman, non appena potrà, la giovane proverà ad incontrare oppure a mettersi in contatto con Yilmaz.

Puntata in onda Martedì 7 febbraio 2023

Mujgan scopre che la madre ed il fratello non parteciperanno ai funerali di Behzat. Intanto, Gaffur va a ritirare dei soldi da Kamer per conto di Hunkar; sulla strada del ritorno, viene rapinato da due uomini mandati da Hatip. Ed è proprio a quest'ultimo che il capomastro, disperato, chiede un prestito.

Puntata in onda Mercoledì 8 marzo 2023

Gaffur riesce a consegnare il denaro ad Hunkar, ignara del modo in cui se lo sia procurato. Saniye, invece, sospetta che il marito ne abbia combinata una delle sue, e lo mette in guardia. Nel frattempo, Sermin continua a nascondersi a casa di Hatip. Gli uomini della signora la stanno cercando ovunque, ma non la trovano.

Puntata in onda Giovedì 9 marzo 2023

Dopo la morte di Behzat, Mujgan e Yilmaz ospitano Behice, sorella del defunto. Behice, una volta che ha conosciuto Fekeli ed il figlioccio, si ricrede sul loro conto. Intanto, l'Akkaya continua ad essere tormentato dal pensiero di Zuleyha, con la quale vorrebbe parlare. Tuttavia, al tempo stesso il giovane non vuole far soffrire sua moglie. Demir, invece, dal carcere chiede ad Hunkar di non far vivere la Altun come una prigioniera.

Puntata in onda Venerdì 10 marzo 2023

Sul letto di Zuleyha appare improvvisamente uno scorpione, che stava per pungere il piccolo Adnan. Pertanto, Hunkar ordina a Gaffur di fare una disinfestazione, mentre lei, la madre, la nuora ed il nipotino si trasferiranno temporaneamente al cottage. Qui, la signora Azize accusa un malore; la Altun si mette alla guida per portarla di corsa in ospedale, però d'un tratto è costretta a fermarmi, perché si sente male anche lei. La nonnina scompare. Per fortuna, sta per arrivare qualcuno in loro soccorso.

Puntate in onda Sabato 11 marzo 2023

Ep. 1 Yilmaz, per puro caso, incontra Zuleyha. Quest'ultima è svenuta in automobile, e sta per avere un aborto spontaneo. L'ex meccanico le presta immediatamente soccorso, e l'accompagna in ospedale; qui, sarà Mujgan, gelosa e sospettosa, a prendersene cura. Gli Yaman, invece, rendendosi conto della scomparsa della Altun, danno avvio ad una ricerca. Hunkar raggiunge Fekeli, e gli dice di essere certa che la nuora sia fuggita con l'Akkaya, ma lui si rifiuta di crederle.

Ep. 2 Hatip va in carcere e racconta a Demir della fuga di Zuleyha e Yilmaz. L'intento dello spietato imprenditore è di far crollare psicologicamente il detenuto. Nel frattempo, Sermin è stata rintracciata da Hunkar, la quale l'ha minacciata: deve andare subito a ritirare la denuncia contro lo Yaman. La bionda si sfoga con Hatip e Naciye. Quest'ultima, allora, le suggerisce tra le righe di vendicarsi dell'odiata famiglia, e l'uomo coglie l'occasione per chiederle di unire le forze contro i signori di Cukurova: toglieranno loro tutto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.