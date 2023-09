Terra Amara Anticipazioni 8 settembre 2023: Gaffur finirà in carcere?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda l'8 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Sermin fa una confessione a Demir, Gaffur continua a temere il peggio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 settembre , alle 14.10, Sermin fa una confessione spiazzante a Demir: è certa che Behice sia coinvolta nell'omicidio di Hunkar. Intanto, Gaffur è in preda al panico. Adesso che sa che qualcuno è a conoscenza del fatto che sia stato lui ad uccidere Hatip, non può più dormire sonni tranquilli...

Terra Amara Anticipazioni: Behice accusa pubblicamente Zuleyha!

Behice, per l'ennesima volta, ha giocato sporco. La Dark Lady ha indetto una conferenza stampa per spiegare come siano andate realmente le cose quando è stata assalita. Behice ha spiazzato tutti quando ha dichiarato pubblicamente di essere certa che sia stata Zuleyha ad aver organizzato l'aggressione che ha subito. Inoltre, la donna ha aggiunto di averla già perdonata per ciò che ha fatto.

Terra Amara Anticipazioni: Sermin fa una confessione a Demir...

Sermin è sospettosa. La bionda ha capito che c'è qualcosa che non va, ed è quasi sicura che Behice abbia a che fare con l'omicidio di Hunkar, anche se non ha alcuna prova. Tuttavia, Sermin decide di andare a parlare dei propri sospetti con Demir, e così fa. L'ex moglie di Sabahattin, pur essendo sua amica, non si fa alcuno scrupolo a puntare il dito contro Behice. Come reagirà il cugino? Lo Yaman darà credito oppure no alle parole di Sermin?

Gaffur è nervoso, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'8 settembre 2023

Gaffur è un fascio di nervi. Ora il fratello di Gulten è consapevole di non poter dormire sonni tranquilli come credeva, dato che qualcuno sa che cosa ha fatto: la spietata zia di Mujgan ha scoperto che è stato lui ad uccidere Hatip, e non si farebbe alcuno scrupolo a denunciarlo. Gaffur credeva che non ci fosse alcun testimone oculare, e che avrebbe quindi potuto portare nella tomba lo scabroso segreto; purtroppo, si sbagliava di grosso...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.