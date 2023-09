Terra Amara Anticipazioni 6 settembre 2023: Gaffur sa che Behice ha ucciso Hunkar, ma non la denuncia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 6 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur ha scoperto che Behice ha ucciso Hunkar, però ha le mani legate...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 settembre , alle 14.10, Demir chiede a Gaffur di portargli in azienda il certificato di morte di Hunkar. L'uomo, mentre sta cercando il documento, forza un cassetto e al suo interno trova qualcosa che gli cattura l'attenzione. Gaffur entra in possesso del fascicolo con cui Hunkar aveva ricattato Behice. Il marito di Saniye capisce così che la Dark Lady deve averla uccisa poiché la signora la teneva in pugno. Prima che Gaffur possa andare a parlare con la moglie dalla scoperta che ha fatto, Behice lo intercetta e lo minaccia: se lui la denuncerà, lei contrattaccherà, denunciandolo per l’omicidio di Hatip!

Terra Amara Anticipazioni: Demir indice una conferenza stampa...

Demir è stanco dei continui buchi nell'acqua che stanno facendo le autorità nel tentativo di trovare il vero assassino di Hunkar. L'imprenditore, spazientito, decide di prendere in mano la situazione. Lo Yaman indice una conferenza stampa in cui annuncia pubblicamente che darà un'ingente somma di denaro alla persona che gli farà il nome del killer della madre. Come da lui richiesto, al suo fianco c'è Zuleyha, la quale gli stringe la mano, per dimostrargli supporto. Alla scena assiste anche Yilmaz, che, neanche a dirlo, non la prende molto bene...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur scopre la verità sull'omicidio di Hunkar!

Gaffur spera di essere colui il quale si aggiudicherà i soldi promessi da Demir: ha sempre avuto il sogno di diventare un ricco signore. Così, quando il padrone gli chiede di portargli il certificato di morte di Hunkar in azienda, ed invece trova un interessante fascicolo, crede che la fortuna gli stia finalmente sorridendo. Il fratello di Gulten, infatti, capisce immediatamente di essere entrato in possesso della prova della colpevolezza della zia di Mujgan!

Gaffur messo alle strette da Behice, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 settembre 2023

Gaffur ha tra le mani il fascicolo con cui la signora aveva ricattato Behice il giorno in cui quest'ultima la uccise. L'ex capo dei braccianti ha tutto chiaro. Il padre della piccola Uzum si dirige in tutta fretta da Saniye, impaziente di metterla al corrente su quanto ha appena scoperto: Behice ha ucciso Hunkar perché quest'ultima era venuta a sapere che lei si era sbarazzata dei suoi due precedenti mariti, come si legge nei documenti che ha trovato. Tuttavia, Behice, presente alla tenuta, lo intercetta per tempo, lo ferma e lo avvisa: se oserà denunciarla, contrattaccherà. Infatti, la Dark Lady sa che è stato Gaffur a togliere la vita ad Hatip, glielo ha confidato Sermin, testimone oculare dell'omicidio. Il tuttofare resta spiazzato, e Behice gli strappa dalle mani il fascicolo che la incastra.

