Terra Amara Anticipazioni 7 giugno 2023: Per Zuleyha si mette male in carcere...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 7 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye e Gaffur tirano un sospiro di sollievo. Zuleyha, invece, non ha vita facile in prigione. Nel frattempo, Behice ha un consiglio particolare per Mujgan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 giugno, alle 14.10, Saniye dà a Gaffur la bella notizia: ha recuperato la cambiale che aveva firmato e i soldi che aveva già consegnato ad Hatip. La coppia decide di usare il denaro come fondo per gli studi di Uzum. Intanto, in prigione Zuleyha subisce le angherie da parte delle altre detenute. Yilmaz va a farle visita per rincuorarla, e le giura che la tirerà fuori da lì. Poco dopo, Hunkar fa lo stesso. La signora, inoltre, si scusa per i soprusi che le ha fatto subire nel corso del tempo, e le promette che le porterà Adnan e Leyla in visita. Behice, invece, sta consigliando a Mujgan di farsi furba: deve negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye dà a Gaffur una bella notizia...

Saniye ha una bella notizia per Gaffur. Dopo aver chiesto aiuto a Naciye, quest'ultima ha rubato le chiavi della cassaforte di Hatip e si è impossessata della cambiale firmata dal tuttofare degli Yaman e del denaro che gli aveva già consegnato; in seguito, le ha dato tutto. Ora, il capo dei braccianti e Gaffur possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Inoltre, la coppia decide di usare i soldi di cui sono tornati a disporre come fondo per i futuri studi della loro piccola Uzum.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha se la passa male in carcere...

In prigione, Zuleyha non ha vita facile. Quest'ultima, finita dietro le sbarre per aver sparato a Demir, non viene vista di buon occhio dalle compagne di cella per il suo status agiato. Pertanto, le detenute l'hanno presa di mira, e continuano a farle subire angherie di ogni genere. Per rincuorarla, Yilmaz va trovarla e le giura che farà tutto ciò che è in suo potere per permetterle di tornare a piede libero il prima possibile. Poco dopo, a sorpresa, Hunkar la raggiungere per fare lo stesso. Inoltre, quest'ultima si vuole scusare con la nuora per i soprusi che le ha fatto subire nel corso del tempo, e le promette infine che le porterà Adnan e Leyla in visita...

Behice dà un consiglio a Mujgan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 7 giugno 2023

Mujgan ancora non riesce a credere che il marito voglia davvero divorziare da lei. L'Akkaya, estenuato dai suoi continui colpi di testa, e soprattutto ritendendola responsabile di tutte le tragedie che stanno capitando alla Altun, le ha fatto sapere di voler prendere definitivamente le distanze. Behice, notando quanto l'Hekimoglu sia disperata, cerca al solito di consolarla, e di darle un consiglio utile. Secondo la zia, visto come stanno le cose, la nipote dovrebbe farsi furba e negoziare a proprio vantaggio i termini del divorzio dal consorte...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.