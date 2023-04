Terra Amara Anticipazioni 6 aprile 2023: Mujgan fa indispettire Zuleyha...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 6 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan fa un gesto che urta la sensibilità di Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 aprile, alle 14.10, alla tenuta, Zuleyha porta a Mujgan un piatto tipico di Adana, come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia, portandole un piatto tipico di Istanbul, nonché il preferito di Yilmaz. Questo dettaglio non passa inosservato all'ex sarta. Intanto, la Hekimoglu chiede a Behice di andare a vivere con lei ed il marito: non ritiene opportuno che continui a vivere da Fekeli. Tuttavia, quando quest'ultimo le propone di trattenersi per un altro po' di tempo nella sua villa, la zia accetta di buon grado...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz e Mujgan sono i nuovi vicini degli Yaman!

Dal momento che ha perso fiducia in Fekeli, Yilmaz ha preferito fare i bagagli ed andare a vivere altrove con Mujgan. Hatip gli ha rivelato che il padrino si era segretamente accordato con Hunkar per la compravendita di un terreno, con il preciso scopo di aiutarla a risollevarsi economicamente; l'ex meccanico, ritenendo che la signora sia la principale responsabile della sua infelicità, e di quella di Zuleyha, non è riuscito a contenere la sua delusione, e la sua rabbia. Pertanto, dopo aver preso di petto Fekeli, l'Akkaya e la moglie si sono trasferiti nella casa comprata da Sermin.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan ferisce Zuleyha...

Essendo andati ad abitare a casa della cugina di Demir, ora il giovane e la Hekimoglu sono diventati i vicini degli Yaman. L'ex sarta, seppur a fatica, dato che è ancora innamorata di Yilmaz, si rende conto di dover fare un gesto di benvenuto; così, la Altun va a bussare alla loro porta, e, con un sorriso poco convinto, consegna alla rivale in amore un piatto tipico di Adana. Di tutta risposta, Mujgan ricambia andandole a portare un piatto tipico di Istanbul, nonché il preferito di suo marito... particolare che di certo non passa inosservato alla mamma del piccolo Adnan. Zuleyha ha il cuore a pezzi.

Behice resta da Fekeli, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 aprile 2023

La dottoressa sta riflettendo sul fatto che Behice stia ancora nell'abitazione di suo suocero. La Hekimoglu ritiene che sia poco opportuno, dal momento che lei e l'Akkaya hanno traslocato, che la zia continui a stare nella villa di Fekeli; Mujgan, allora, si mette in contatto con Behice per chiederle di andare a vivere con loro. Tuttavia, la donna non sembra avere la minima intenzione di assecondare la nipote, anzi: quando l'uomo le propone di restare per un altro po' di tempo in casa sua, Behice accetta con entusiasmo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.