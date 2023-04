Terra Amara Anticipazioni 5 aprile 2023: Hunkar deve raccontare il suo segreto a Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 5 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar, messa alle strette, si vede costretta a vuotare il sacco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 aprile, alle 14.10, Demir viene a sapere che i terreni che Hunkar ha venduto a Fekeli sono stati poi ricomprati da lei allo stesso prezzo. Sentendosi messa alle strette, Hunkar si vede obbligata a raccontare al figlio della sua passata relazione amorosa con l'uomo. Inoltre, dopo aver parlato con la madre e con Zuleyha, lo Yaman decide che non porterà avanti l'idea di vendere i terreni di famiglia per ottenere i fondi necessari ad aumentare il capitale utile per sostenere il progetto dell'impianto combinato...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz e Fekeli ai ferri corti!

Yilmaz e Fekeli, incredibilmente, sono ai ferri corti... per colpa di Hatip. Quest'ultimo, per mettere zizania tra figlioccio e padrino, ha deciso di raccontare all'Akkaya che, a sua insaputa, Fekeli si era accordato per la compravendita di un terreno con Hunkar. Ovviamente, l'intento dell'uomo era di dare una mano alla signora, in difficoltà economica. Quando lo è venuto a sapere, l'ex meccanico è andato su tutte le furie: come aveva potuto Fekeli aiutare proprio Hunkar, la persona che gli ha rovinato la vita? Pertanto, sentendosi tradito dall'amato genitore, Yilmaz ha deciso di fare i bagagli, e di trasferirsi con sua moglie nella casa che aveva comprato da Sermin.

Terra Amara Anticipazioni: Demir pretende una spiegazione da Hunkar!

Ora è Demir che sta per entrare a conoscenza di questa scottante verità. Una volta scoperto della compravendita per cui si erano segretamente accordati Fekeli ed Hunkar, l'imprenditore mette la madre alle strette, pretendendo una spiegazione. Lo Yaman, infatti, non capisce perché l'uomo abbia accettato di rivendere alla donna il terreno allo stesso prezzo per cui lo aveva precedentemente acquistato...

La drastica decisione di Demir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 5 aprile 2023

Hunkar si sente costretta a dire al figlio tutta la verità su lei e Fekeli. La signora spiega a Demir che l'ex galeotto aveva voluto darle una mano con la compravendita del terreno in nome del sentimento che, un tempo, li univa. Hunkar, dunque, ammette al cospetto dell'erede che in passato aveva avuto una relazione amorosa con Fekeli... scatenando l'ira funesta dello Yaman. Quest'ultimo, dopo aver parlato con la mamma e dopo aver avuto un confronto anche con Zuleyha, prende un'importante decisione: non porterà avanti l'idea della vendita dei terreni di famiglia, nonostante sappia che quel denaro gli sarebbe tornato utile per ottenere i fondi necessari per l’aumento del capitale e, di conseguenza, per sostenere il progetto dell’impianto combinato.

