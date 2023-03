Terra Amara Anticipazioni 31 marzo 2023: Mujgan confessa tutto a Behice. Ecco come la reazione della zia...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 31 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan si sfoga con Behice, la quale è pronta a darle un consiglio. Zuleyha e Demir, invece, si recano in ospedale...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 marzo, alle 14.10, Mujgan confessa a Behice il motivo del viaggio ad Istanbul, ed i suoi timori in merito al matrimonio con Yilmaz. La zia rassicura la nipote, e la sprona a combattere per l'amore del marito. Nel frattempo, Zuleyha e Demir si recano in ospedale per l'inaugurazione del nuovo reparto pediatrico, che porta proprio il nome della ragazza.

Terra Amara Anticipazioni: I timori di Mujgan...

Benché avesse pensato addirittura di fuggire o, peggio, di abortire, alla fine Mujgan ha capito di voler restare e, soprattutto, di non voler rinunciare all'opportunità di diventare madre. La dottoressa, infatti, sa che Yilmaz ha deciso di restare al suo fianco, perché è determinato ad essere un bravo marito ed un bravo padre per il loro bebè in arrivo, però non può fare a meno di essere dubbiosa e preoccupata. La Hekimoglu, dopotutto, sa anche che l'Akkaya non ha mai smesso di amare Zuleyha, e viceversa...

Terra Amara Anticipazioni: Il consiglio di Behice per Mujgan...

Dopo aver parlato con Fekeli delle poche certezze cha ha sull'amato consorte e sul loro rapporto, la giovane, ora, ne sta parlando anche con Behice. Mujgan mette quest'ultima al corrente del vero motivo per cui ha fatto quel viaggio ad Istanbul, e poi la informa su tutti i timori che ha in merito al matrimonio con Yilmaz. Behice la ascolta con sincera compassione e, poi, le dà un consiglio che le viene dal profondo del cuore: se ama davvero il marito, allora non dovrebbe smettere di credere nel loro amore e non dovrebbe smettere di lottare per esso!

Zuleyhe e Demir in ospedale, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 31 marzo 2023

Mentre la dottoressa si sta convincendo che la zia abbia ragione quando le dice di non doversi arrendere, ma di dover continuare a combattere per l'Akkaya, l'ex sarta sembra essersi rassegnata al suo infausto destino. L'ex fidanzato sta per diventare padre, perché la Hekimoglu è incinta; d'altra parte, la Altun stessa è incinta, ma di Demir. Ed è accanto ai loro rispettivi coniugi che entrambi devono restare. Con questo stato d'animo, la ragazza e l'imprenditore si recano in ospedale, per presenziare all'inaugurazione del nuovo reparto pediatrico, che porta proprio il nome di Zuleyha...

