Terra Amara Anticipazioni 30 marzo 2023: Yilmaz dice addio per sempre a Zuleyha!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 30 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Yilmaz tronca definitivamente con Zuleyha, Gulten respinge ancora una volta Cetin. Mujgan, invece, sta parlando a Fekeli dei suoi terribili dubbi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 marzo, alle 14.10, Yilmaz e Mujgan rientrano da Istanbul. Non appena è di nuovo a Cukurova, con l'aiuto di Cetin e Gulten, l'ex meccanico fa recapitare a Zuleyha il suo ciondolo. Intanto, il giovane autista approfitta dell'occasione per dichiararsi di nuovo alla povera domestica; Cetin, inoltre, le fa sapere di essere intenzionato a chiedere la sua mano. Gulten non la prende per niente bene. La dottoressa, invece, parla a Fekeli dei suoi dubbi sull'Akkaya e sul loro matrimonio.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz chiude con Zuleyha!

Yilmaz è ancora follemente innamorato di Zuleyha, ma ora che sa che sta per diventare padre è tutto cambiato. L'ex meccanico era pronto a lasciare Mujgan per fuggire con l'amata; tuttavia, nel momento in cui la moglie gli ha confessato di essere in dolce attesa, si è visto costretto ad abbandonare il suo sogno di rifarsi una vita altrove con la Altun: non può sottrarsi alle sue responsabilità genitoriali. Per tale ragione, l'Akkaya impedisce alla Hekimoglu di partire per l'America. I due rincasano insieme da Istanbul insieme e, poco dopo, l'imprenditore, grazie alla complicità di Cetin e di Gulten, fa recapitare all'ex fidanzata il ciondolo che gli aveva fatto trovare nel luogo del loro incontro. In questo modo, Yilmaz le fa capire di aver preso la sua decisione definitiva: resterà al fianco della sua famiglia.

Terra Amara Anticipazioni: Gulten respinge Cetin!

Il giovane autista e la povera domestica, per fare il suddetto favore al figlioccio di Fekeli, s'incontrano di nuovo. Cetin, benché Gulten non abbia fatto altro che respingerlo di volta in volta, tenta nuovamente di far capire all'amata quanto sia innamorato. Come se non bastasse, il ragazzo le fa sapere di essere pronto a chiedere la sua mano: ha intenzioni serie. Cetin sperava che, ascoltando queste sue parole, Gulten si sarebbe finalmente fidata di lui, e che quindi si sarebbe finalmente lasciata andare... tuttavia, Cetin fa un ennesimo buco nell'acqua. La sorella di Gaffur reagisce male, piangendo ed urlando, per allontanarlo...

Mujgan non si dà pace, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 30 marzo 2023

La dottoressa è piuttosto sospettosa. Mujgan adesso sa che l'Akkaya e Zuleyha non hanno mai smesso di amarsi, e lei, oltre che presa in giro, si sente di troppo. La Hekimoglu era persino arrivata a pensare di dover fuggire o, peggio, di dover abortire. Alla fine, però, quest'ultima ha capito di voler restare a Cukurova, e di voler crescere lì il suo bambino. Il marito, nonostante il forte sentimento che prova per la moglie di Demir Yaman, ha scelto di restare al suo fianco. Nonostante ciò, Mujgan continua ad essere perplessa. Bisognosa di provare a sciogliere i suoi dubbi, il medico si rivolge al suocero. Fekeli riuscirà ad esserle di supporto?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.