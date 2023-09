Terra Amara Anticipazioni 30 settembre 2023: Fikret e Mujgan si amano?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 30 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Fikret e Mujgan si avvicinano, mentre Demir fa un invito ad Umit. Zuleyha, invece, è ormai a tutti gli effetti l'erede di Hunkar.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 settembre 2023, alle 14.10, mentre tra Fikret e Mujgan sembra stia nascendo un autentico sentimento, Sevda sta spronando Demir a riconquistare Zuleyha. Lui, però, invita Umit all’evento di premiazione del Miglior Imprenditore di Cukurova come sua ospite. Alla serata partecipano anche Fekeli ed il nipote. Fikret continua a portare avanti l’obiettivo di vendicarsi dello Yaman, il fratellastro. Intanto, l’ex sarta supervisione i matrimoni collettivi organizzati alla tenuta, che prima aveva sempre supervisionato Hunkar. Dopotutto, ormai l’Altun è la nuova signora della villa, ed il marito ha messo in mano sua le quote della Hunkar Yaman Holding. Inoltre, Sevda spinge la giovane ad accettare anche la presidenza dell’associazione di beneficienza. Zuleyha ascolta il consiglio e viene eletta...

Terra Amara Anticipazioni: Tra Fikret e Mujgan sta nascendo qualcosa...

Che cosa c'è realmente tra Fikret e Muigan? Mentre chiunque non sembrava più tollerare i frequenti colpi di testa di quest'ultima, il giovane l'ha sempre ascoltata e supportata, senza mai giudicarla. Evidentemente, tra di loro c'è sempre stato un certo feeling. Tuttavia, Fikret è sempre rimasto al proprio posto, dato che l'Hekimoglu era una donna sposata. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare, visto che Yilmaz è deceduto. In effetti, i due accorciano le distanze. Pare proprio che stia per sbocciare un vero e proprio sentimento...

Terra Amara Anticipazioni: Demir invita Umit!

Sevda continua a sperare che Demir possa rimettere insieme i pezzi della sua famiglia, ed è per tale ragione che gli dà un consiglio: dovrebbe provare a riconquistare Zuleyha. L'uomo, però, sembra avere la testa da un'altra parte. Da quando ha incontrato Umit, non fa che pensare a lei. Così, lo Yaman invita la Kahraman come propria ospite all'evento di premiazione del Miglior Imprenditore di Cukurova. Alla serata partecipano Fekeli ed il nipote, che guarda con sdegno il signore. Infatti, Fikret, fratellastro di Demir, non ha abbandonato il proposito di vendicarsi di lui...

Zuleyha è l'erede di Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 30 settembre 2023

Alla tenuta, l’ex sarta sta supervisionando i matrimoni collettivi che hanno sempre avuto luogo alla villa, ma che prima aveva sempre supervisionato Hunkar. Dopotutto, ormai l’Altun è la nuova signora, tanto che lo Yaman ha messo in mano sua le quote della Hunkar Yaman Holding. Ora, la cantante spinge la giovane a fare un ulteriore passo un avanti, ossia accettare anche la presidenza dell’associazione di beneficienza. Zuleyha, nonostante un po' di titubanza iniziale, decide di dare ascolto a Sevda e si candida. La ragazza viene eletta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 25 al 30 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.