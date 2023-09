Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 25 al 30 settembre 2023: Arriva Umit. Per Demir è un colpo di fulmine!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 25 al 30 settembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 25 settembre 2023

Zuleyha, devastata per la morte di Yilmaz, può contare su Demir. Quest'ultimo tenta di confortarla, per quanto gli è possibile. Tuttavia, la giovane non vuole approfittarne, e gli fa sapere che, per difendere la sua reputazione, lascerà la tenuta: dopotutto, stavano per divorziare. Lo Yaman, però, le chiede di restare alla villa, dove comunque non sarà tenuta a comportarsi come una moglie.

Puntata in onda Martedì 26 settembre 2023

Gaffur ha appena ricevuto una lettera da parte del centro dell'impiego, quindi è pronto a partire per la Germania. Qui il tuttofare spera di costruirsi una vita migliore. Intanto, Fadik è terrorizzata al pensiero che Sevda possa licenziare sia lei che Rasit. Fadik è convinta che la cantante non tenga nessuno dei due in buona considerazione.

Puntata in onda Mercoledì 27 settembre 2023

È trascorsa una settimana dalla morte di Yilmaz, e Fekeli decide di onorare la sua memoria in moschea. Infatti, l'imprenditore crede che a casa Zuleyha potrebbe sentirsi a disagio a causa di Mujgan. Quando quest'ultima lo viene a sapere s'indispettisce. Interviene prontamente Behice, la quale le chiede di mantenere i nervi saldi e comportarsi come si deve: in gioco c'è l'eredità. Intanto, Gaffur, giunto ad Istanbul, si rende conto di essere stato ingannato: gli uomini che gli avrebbero dovuto dare il lavoro in Germania non altro che dei truffatori.

Puntata in onda Giovedì 28 settembre 2023

Gaffur, dopo aver scoperto di essere stato ingannato, fa ritorno alla tenuta con la scusa della nostalgia di casa. Una volta rientrato, Demir accetta di restituirgli il suo posto di lavoro. Dopo tre mesi, Zuleyha raccoglie l'eredità di Hunkar: è lei ora la nuova signora di Cukurova. Intanto, il marito fa un incontro che lo spiazza. Lo Yaman conosce Umit, bella e misteriosa. Fikret, invece, raggiunge la lapide di Adan Yaman senior, e si lascia andare ad un lungo sfogo e persino a degli atti vandalici.

Puntata in onda Venerdì 29 settembre 2023

Umit Kahraman è da poco giunta a Cukurova, e già è in difficoltà: non riesce a montare una ruota di scorta. Demir s'imbatte casualmente in lei e le presta soccorso. Nel frattempo, l'uomo le fa delle domande circa la sua identità, ma, evidentemente, Umit non vuole rispondergli. Ancora nessuno lo sa, però lo Yaman ha davanti a sé il nuovo primario dell'ospedale del paese. Quando Mujgan ne entra a conoscenza ci resta molto male. Behice, allora, le consiglia di aprire un suo studio ad Istanbul, mentre Fekeli le suggerisce di aprirlo a Cukurova.

Puntate in onda Sabato 30 settembre 2023

Mentre tra Fikret e Mujgan sembra stia nascendo un autentico sentimento, Sevda sta spronando Demir a riconquistare Zuleyha. Lui, però, invita Umit all’evento di premiazione del Miglior Imprenditore di Cukurova come sua ospite. Alla serata partecipano anche Fekeli ed il nipote. Fikret continua a portare avanti l’obiettivo di vendicarsi dello Yaman, il fratellastro. Intanto, l’ex sarta supervisiona i matrimoni collettivi organizzati alla tenuta, che prima aveva sempre supervisionato Hunkar. Dopotutto, ormai l’Altun è la nuova signora della villa; il marito ha persino messo in mano sua le quote della Hunkar Yaman Holding. Inoltre, Sevda spinge la giovane ad accettare la presidenza dell’associazione di beneficienza. Zuleyha ascolta il consiglio e viene eletta.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.