Terra Amara Anticipazioni 30 agosto 2022: Demir fa una scoperta su Yilmaz che lo terrorizza...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 30 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che Demir teme che Yilmaz stia diventando più potente di lui!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 agosto 2022, alle 14.45, Sermin accusa Gulten di averle rubato dei gioielli. Sabahattin sa che l'ex moglie sta mentendo per non dover ammettere una scomoda verità con Demir. Intanto, quest'ultimo s'infuria nel momento in cui viene a sapere che cosa sta per fare Yilmaz...

Terra Amara Anticipazioni: Demir ha cacciato Fadik dalla tenuta!

Demir non ha avuto alcuna pietà per Fadik. Quando ha saputo che qualcuno aveva sparso in giro la voce della relazione clandestina tra Sabahattin e Gulten, l'uomo ha preteso anche di sapere chi fosse stato. Nel momento in cui la sorella di Saniye ha confessato, lo Yaman ha preso una drastica decisione: l'ha mandata via dalla tenuta. Hunkar, però, ha permesso a Fadik di andare a vivere nelle baracche, e di lavorare come bracciante.

Sermin accusa Gulten, nelle Anticipazioni del 30 agosto 2022 di Terra Amara

Dopo essere stata accusata di essere l'amante del medico, adesso la sorella di Gaffur viene persino accusata di essere una ladra. Il signore di Cukurova ha un colloquio con un gioielliere, Sakip, il quale lo informa della vendita dei gioielli di Sermin. Demir, allora, interroga quest'ultima. Per non dirgli di essere ancora indebitata fino al collo, Sermin racconta al cugino un'altra versione della storia, quella di fantasia: ha subito un furto, ed è stata proprio Gulten ad intrufolarsi in casa sua per mettere a segno il colpo. Sabahattin, entrato a conoscenza della menzogna dell'ex moglie, va su tutte le furie.

Terra Amara Anticipazioni: Demir furioso con Yilmaz...

Lo Yaman continua ad essere ossessionato dal pensiero di Yilmaz. Benché è certo che, ormai, l'ex meccanico non rappresenti più un rivale in amore da temere, avendo obbligato Zuleyha a spezzargli il cuore e a dirgli addio per sempre, i due hanno ancora una questione in sospeso. L'imprenditore sa che l'Akkaya è ancora - e sempre di più - un avversario negli affari degno di nota. Demir scopre che Yilmaz sta per fondare la Camera dell’Industria, e non la prende affatto bene!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.