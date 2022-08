Terra Amara Anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022: Demir fa esplodere Yilmaz e Fekeli!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 29 agosto al 2 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.35. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 29 agosto 2022

Yilmaz, che soffre terribilmente perché deluso da Zuleyha, cerca di farsi forza e si rifugia nel lavoro. Lei, invece, si concentra sull'amore per Adnan.

Puntata in onda Martedì 30 agosto 2022

Demir riceve la visita del gioielliere Sakip che lo informa della vendita dei gioielli di Sermin. Quest'ultima, per non dire la verità, inscena un furto di cui accusa Gulten.

Puntata in onda Mercoledì 31 agosto 2022

Demir e Cengaver parlano della morte di Adnan: il dolore, che il tempo non ha lenito, e la rabbia per il ritorno di Fekeli, assassino di suo padre, alimentano la sete vendetta in Demir.

Puntata in onda Giovedì 1 settembre 2022

Mentre Zuleyha cerca di tenersi impegnata con il cucito, Demir e Cengaver inscenano una lite per attirare Yilmaz e Fekeli, ansiosi di approfittarne. I due, ignari del piano dei loro nemici, si recano a un deposito abbandonato dove Demir ha piazzato una bomba per eliminarli. Per fortuna, Yilmaz e Fekeli riescono a scappare all'insaputa di Demir e Cengaver, che ora li credono morti.

Puntata in onda Venerdì 2 settembre 2022

Durante una festa di fidanzamento, Zuleyha e Demir restano sconvolti nel trovarsi di fronte Yilmaz. I due ex amanti non riescono a staccarsi gli occhi di dosso, provocando la gelosia di Demir, ora sospettoso che la moglie ami ancora Yilmaz. Nel frattempo, Fekeli cerca di spiegare a Hunkar come stanno le cose e i due tentano di stipulare una tregua tra i loro figli. Demir però non ci sta...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.35.