Terra Amara Anticipazioni 29 marzo 2023: Demir punisce duramente Gaffur! Ecco come gliela fa pagare...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 29 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan ha deciso per il suo futuro. Demir, invece, dopo aver dato un'altra bella lezione a Gaffur, sta elaborando un piano per ripulire la sua immagine...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 marzo, alle 14.10, Mujgan non vuole privarsi della possibilità di diventare madre: non abortirà. La dottoressa, tuttavia, decide di partire per l'America per crescere il bambino da sola, dato che ormai sa che Yilmaz ama ancora Zuleyha. Gaffur, invece, viene declassato da Demir, il quale nomina Saniye nuovo capo dei braccianti. Nel frattempo, a causa di alcune dichiarazioni infamanti rilasciate da Sermin ad un giornale locale, lo Yaman, con l'aiuto di Zuleyha, escogita un piano per salvare la sua reputazione e quella della famiglia.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan in partenza!

Mujgan sa che Yilmaz e Zuleyha non hanno mai smesso di amarsi. L'imprenditore ha raccontato alla moglie che l'ex fidanzata sposò Demir soltanto perché fu costretta da Hunkar, e non perché aveva perso la testa per lui. La Hekimoglu ha dunque capito per quale ragione l'Akkaya fosse tanto giù di morale nell'ultimo periodo: si era reso conto che la Altun era ancora innamorata di lui, ma lui, ormai, era convolato a nozze con un'altra persona. Mujgan, allora, ha pensato di fuggire e di abortire, però poi ci ha riflettuto ed è giunta alla conclusione di non volersi privare del suo diritto alla maternità: terrà il bambino. Tuttavia, la dottoressa vuole crescerlo da sola, lontana da Yilmaz; pertanto, ha deciso che partirà per l'America.

Terra Amara Anticipazioni: Demir umilia Gaffur...

Gaffur ne ha combinata un'altra della sua. Il capomastro era stato incaricato dai suoi signori di comprare il cibo che avrebbero servito al banchetto della cerimonia della circoncisione; Gaffur ha eseguito gli ordini, ma si è fatto fregare da Hatip. Il fratello di Gulten ha acquistato della carne avariata, tanto che la maggior parte delle persone che hanno preso parte all'evento si sono sentite male. Quando lo Yaman lo è venuto a sapere, non ha esitato a prendere Gaffur di petto, e a picchiarlo violentemente: aveva mandato all'aria la sua unica occasione per riscattare l'immagine della famiglia agli occhi della società! Dopodiché, non soddisfatto, il nipote della nonnina lo umilia pubblicamente, declassandolo: ora è Saniye il nuovo capo dei braccianti.

Demir contro Sermin, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 29 marzo 2023

Demir ha più di un problema da fronteggiare. Dopo aver sistemato Gaffur, l'imprenditore deve cercare di affrontare e sconfiggere un altro nemico: Sermin. Quest'ultima ha rilasciato un'intervista ad un giornale locale, e, con i suoi racconti ricchi di dettagli scabrosi, ha messo in cattiva luce lo Yaman e la sua famiglia. In fin dei conti, il giovane non è per niente sorpreso, dato che sono in guerra da tempo. Mentre Demir si vede costretto ad incassare l'ennesimo colpo ricevuto da Sermin, sta cominciando a pensare a come risolvere la situazione. Il figlio di Hunkar, allora, si rivolge alla moglie, chiedendole una mano per escogitare un piano per ripulire la sua e la loro immagine...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 27 marzo al 2 aprile 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.