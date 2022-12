Terra Amara Anticipazioni 29 dicembre 2022: Yilmaz ripiomba nell'incubo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 29 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz finisce di nuovo dietro le sbarre, ma Fekeli farà di tutto per farlo uscire! Mujgan, invece, fa i bagagli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 dicembre 2022, alle 14.10, un brutto litigio con un uomo finisce in tragedia, tanto per lui quanto per Yilmaz. Quest'ultimo, dopo avergli sparato, viene arrestato. Fekeli sta lavorando con gli avvocati per farlo uscire il prima possibile. Intanto, Mujgan prepara i bagagli...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz finisce in manette!

A Cukurova non si parla d'altro che della storia d'amore che la moglie del potente Demir Yaman, Zuleyha, ebbe con il suo acerrimo nemico, Yilmaz. Persino gli individui meno raccomandabili del paese si divertono a toccare l'argomento, almeno fino a quando uno tra questi ultimi fa innervosire l'ex meccanico con una battuta volgare sull'ex sarta. L'Akkaya reagisce male, ed inizia una colluttazione che termina con un colpo di pistola. Il ragazzo ha sparato, ed ora viene arrestato!

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli si rimbocca le maniche!

Fekeli, non appena è entrato a conoscenza del fatto che Yilmaz è stato sbattuto in prigione, capisce di non poter perdere altro tempo: l'ex galeotto si mette subito in azione per far tornare il figlioccio a piede libero il prima possibile. Così, Fekeli sta lavorando con i suoi avvocati per elaborare una strategia efficace, ed arriva alla conclusione che l'unico modo per riuscire nell'impresa sia convincere il malvivente al quale l'Akkaya ha sparato che, in realtà, quest'ultimo ha agito soltanto per legittima difesa. Ce la farà?

Mujgan pronta a partire, nelle Anticipazioni del 29 dicembre 2022 di Terra Amara

Dopo aver saputo da Naime che il suo promesso sposo era già stato il promesso sposo della Altun, Mujgan ha troncato il fidanzamento: non poteva sopportare il pensiero che Yilmaz le avesse tenuto nascosto questa importante verità. L'imprenditore ha tentato di scusarsi e spiegarle, ma invano. Tuttora l'Akkaya vorrebbe avere un chiarimento con la dottoressa, però l'Hekimoglu sta pensando che, forse, sia il caso di ascoltare il consiglio della sua amica Figen, ossia di trasferirsi in America. Il medico vuole prendere le distanze dall'amato, e da Cukurova. Tuttavia, Yilmaz sta per essere rilasciato, e lui non ha la minima intenzione di lasciarla andare con tanta facilità...

