Terra Amara Anticipazioni dal 27 a 31 dicembre 2022: Yilmaz torna in carcere!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 27 al 31 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 27 al 31 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Martedì 27 dicembre 2022

A Cukurova si sparge la voce sulla relazione amorosa che ebbero Zuleyha e Yilmaz. Mujgan lascia quest'ultimo, mentre la prima sta per subire l'ira di Demir. L'uomo, di comune accordo con Hunkar, toglie il piccolo Adnan alla Altun. Se vuole rivedere il suo bambino, la giovane dovrà rilasciare con lo Yaman un'intervista in cui racconteranno di come è nato il loro grande amore.

Puntata in onda Mercoledì 28 dicembre 2022

Zuleyha fa la sua parte: nel corso dell'intervista si mostra come una moglie devota e follemente innamorata. Tuttavia, Demir ed Hunkar non sono di parola: non le permetteranno comunque di ricongiungersi con il bambino. La Altun è sempre più insofferente nei confronti di marito e suocera. Intanto, Cengaver scopre che Nihal aveva chiesto un prestito all'amica, minacciandola di rivelare a tutti la verità sulla sua love story con Yilmaz. Amareggiato, l'uomo avverte la consorte: è pronto a divorziare.

Puntata in onda Giovedì 29 dicembre 2022

Yilmaz è finito in prigione per aver sparato ad un estraneo che aveva fatto una battuta volgare su Zuleyha. Fekeli sta lavorando con i suoi avvocati per far tornare a piede libero il figlioccio il prima possibile. Intanto, l'Akkaya pensa a Mujgan, che, dopo aver troncato il fidanzamento, ha fatto perdere le sue tracce. La dottoressa, infatti, sta prendendo in considerazione il consiglio dell'amica Figen di trasferirsi in America, convinta che non possa avere il futuro sperato con l'ex fidanzato. Yilmaz, ora, esce dal carcere, e fa una scoperta agghiacciante.

Puntata in onda Venerdì 30 dicembre 2022

Yilmaz, uscito di prigione, scopre che la famiglia Yaman, nel corso di un'intervista, lo ha infamato. Spazientito, il ragazzo si dirige in fretta e furia alla tenuta e sfida apertamente Demir. Quest'ultimo, durante il loro duro confronto, viene a sapere che l'Akkaya ha acquistato la casa di Sermin, e perde le staffe: estrae la pistola e spara, ma il proiettile destinato all'acerrimo nemico raggiunge invece Gulten, la quale si mette in mezzo per fargli da scudo umano. Lo Yaman e Yilmaz portano Gulten al pronto soccorso, mettendo momentaneamente da parte la loro ostilità. Intanto, Hunkar e Fekeli vorrebbero trovare un modo per far sì che l'odio tra i loro figli non provochi altri spargimenti di sangue.

Puntata in onda Sabato 31 dicembre 2022

Yilmaz sta cercando un chiarimento con Mujgan, che, però, non avviene. La dottoressa è sul punto di trasferirsi, ma torna sui suoi passi nel momento in cui si rende conto che tutti pensino che sta scappando per i pettegolezzi che circolano su di lei in paese. Intanto, Demir e Hunkar stanno pensando ad un modo per recuperare la villa che Sermin ha venduto all'ex meccanico. I due, allora, convocano la bionda, che reagisce sprezzante. Così si scopre che in realtà Hunkar non ha mai avuto le foto compromettenti con cui la ricattava. Gaffur, invece, spera che lo Yaman gli conceda un appezzamento di terra, come risarcimento per aver sparato a Gulten, mentre Cengaver ottiene una settimana di proroga al pignoramento dei propri beni. Per finire, la signora e Fekeli convincono i loro figli ad incontrarsi per riappacificarsi; in ballo c'è la casa di Sermin, che l'Akkaya è disposto a restituire a Demir, però ad una condizione.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.