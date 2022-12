Terra Amara Anticipazioni 27 dicembre 2022: Demir è una furia cieca!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda lunedì 27 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir è furibondo con Cengaver, ma anche e soprattutto con Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 dicembre 2022, alle 14.10, Demir prima prende di petto Cengaver, poi punisce Zuleyha togliendole il piccolo Adnan. Se vuole rivederlo, deve rilasciare un'intervista in cui si mostra come una moglie innamorata...

Terra Amara Anticipazioni: Tutti parlano di Yilmaz e Zuleyha!

Ormai Mujgan sa che Yilmaz e Zuleyha hanno avuto una storia d'amore. È stata Naime, ricoverata d'urgenza dopo un malore, a rivelarglielo, sconvolgendola. La dottoressa, sentendosi presa in giro, ha deciso di mettere un punto alla sua relazione amorosa con l'ex meccanico. L'Akkaya, benché abbia tentato di scusarsi e spiegarle, non ha avuto successo. D'altra parte, la Hekimoglu non è la sola ad aver scoperto di questa love story: tutta Cukurova non fa che parlarne! Ma chi è stato a mettere in giro questa voce?

Terra Amara Anticipazioni: Demir contro Cengaver!

Il pettegolezzo sulla liaison che ebbero l'ex sarta e l'imprenditore arriva fino alle orecchie di Demir. Quest'ultimo è una furia cieca. Certo che la colpa sia di Cengaver, il quale deve averlo confessato a Nihal che, evidentemente, non ha saputo tenere la bocca chiusa, il signore lo prende di petto. Per quanto Cengo tenti di giustificarsi, lo Yaman non sente ragioni: ormai ha perso fiducia in lui. Il figlio di Hunkar e Cengaver, il suo unico amico, da sempre reputato un fratello, sono ai ferri corti!

Demir punisce Zuleyha, nelle Anticipazioni del 27 dicembre 2022 di Terra Amara

Demir non è arrabbiato soltanto con Cengo: è furioso principalmente con la Altun, la quale, tra l'altro, gli ha da poco confessato che il piccolo Adnan non è suo figlio. Infastidito dal chiacchiericcio sulla storia d'amore che quest'ultima ebbe con Yilmaz, e disgustato da ciò che gli ha rivelato, decide di punirla nel peggiore dei modi possibili. Di comune accordo con la madre, il ragazzo toglie a Zuleyha il bambino. Se vuole rivederlo, la giovane dovrà accettare di rilasciare un'intervista in cui, insieme, racconteranno di come nacque il loro grande amore. La Altun, disperata per il distacco da Adnan, non può far altro che dare il suo consenso...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 27 al 31 dicembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.