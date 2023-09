Terra Amara Anticipazioni 26 settembre 2023: Gaffur va via da Cukurova!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 26 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Gaffur prepara i bagagli, Fadik comincia ad avere paura...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 settembre 2023, alle 14.10, Gaffur ha appena ricevuto una lettera da parte del centro dell'impiego, quindi è pronto a partire per la Germania. Qui il tuttofare spera di costruirsi una vita migliore. Intanto, Fadik è terrorizzata al pensiero che Sevda possa licenziare sia lei che Rasit. Fadik è convinta che la cantante non tenga nessuno dei due in buona considerazione...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur con le spalle al muro...

Nel momento in cui Gaffur ha intuito che Hunkar doveva essere stata uccisa da Behice, quest'ultima lo ha ricattato: se lui l'avesse denunciata, lei avrebbe fatto lo stesso. Behice, infatti, è al corrente del fatto che sia stato Gaffur ad assassinare Hatip, poiché glielo ha confessato l'unica testimone oculare dell'omicidio, ossia Sermin. Il tuttofare, sentendosi con le spalle al muro, ha capito che fosse il caso di darsela a gambe levate per tornare a dormire sonni tranquilli!

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur parte per la Germania!

Saniye non si sente più a casa alla tenuta, da quando vi si è insidiata Sevda. Così, la donna ha chiesto a Gaffur di trasferirsi in Germania, e l'uomo ha capito che doveva cogliere al volo l'occasione di rifarsi una vita. Ora, Gaffur riceve una lettera da parte del centro dell'impiego; senza perdere tempo, prepara i bagagli e saluta tutti alla villa: lo attende un futuro diverso altrove. Demir, che inizialmente vede la sua partenza come un affronto, gli riconosce tutto ciò che ha fatto in questi anni per la madre e per lui, e lo ringrazia...

Fadik ha molta paura, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 26 settembre 2023

Fadik è un fascio di nervi. La domestica è convinta del fatto che la cantante non la veda di buon occhio, così come non vede di buon occhio Rasit. Sevda, che ha una certa influenza sullo Yaman ed ormai si comporta come se fosse la nuova signora della villa, non sembra tenere in alta considerazione Fadik ed il fidanzato, e la cameriera teme che questo possa significare una sola cosa: presto licenzierà entrambi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 25 al 30 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.