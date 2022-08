Terra Amara Anticipazioni 25 agosto 2022: Povera Gulten! Gaffur la punisce ancora...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 25 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che il fedele servitore di Demir, ancora una volta, punisce severamente Gulten...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 agosto 2022, alle 14.45, Demir è sempre più insofferente nei confronti di Yilmaz. Intanto, tutti alla tenuta sono convinti che Gulten stia insieme a Sabahattin. Gaffur, allora, la punisce, dandola in sposa ad un uomo molto più anziano di lei!

Terra Amara Anticipazioni: Demir odia Yilmaz!

Yilmaz sta diventando un imprenditore da tenere in considerazione e, forse, addirittura da temere. Demir, infatti, è particolarmente turbato dalla sua presenza, sempre più ingombrante, a Cukurova, tanto per il ruolo che ormai ricopre in società, quanto per quello che continua a ricoprire nel cuore di Zuleyha. Intanto, quest'ultima non fa che disperarsi per la lontananza dal piccolo Adnan: il marito continua a tenerli separati.

Fadik mette Gulten nei guai, nelle Anticipazioni del 25 agosto 2022 di Terra Amara

Alla tenuta, il postino consegna le carte del divorzio tra Sermin e Sabahattin. Fadik le porta ad Hunkar, e le rivela di conoscere il motivo che ha spinto i due coniugi a prendere questa drastica decisione: il medico intrattiene da tempo una relazione extra-coniugale con Gulten. La signora è sotto shock. Tuttavia, la Yaman si renderà ben presto conto del fatto che, in realtà, Sabahattin e la giovane domestica non s'incontrano in gran segreto perché innamorati, bensì per aiutare insieme l'Akkaya.

Terra Amara Anticipazioni: Un duro colpo per Gulten!

Nel frattempo, però, Fadik fa la stessa - erronea - confessione alla bionda. La voce sulla relazione clandestina tra il dottore e Gulten inizia a diffondersi velocemente in villa, ed arriva anche alle orecchie di Gaffur. Quest'ultimo, furibondo con la sorella per aver infangato il buon nome della loro famiglia, stavolta non la incatena in un porcile in mezzo al nulla, ma la dà in sposa ad Abdi, un uomo che è molto più anziano. La povera Gulten è inconsolabile...

