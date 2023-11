Terra Amara Anticipazioni 25 novembre 2023: Sermin scopre il segreto di Sevda ed Umit?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 25 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Fikret respinge Fekeli e Demir caccia Umit, Sermin fa una confidenza a Lutfiye...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 25 novembre 2023, alle 14:10, Fekeli si scusa con Fikret per averlo accusato e denunciato, però quest'ultimo non riesce a perdonarlo perché sente che lo zio ha tradito la sua fiducia. Intanto, Umit va a trovare Zuleyha per assicurarsi che stia bene, mentre Demir, irritato delle continue visite dell'ex amante, le intima di non farsi più vedere. Sermin, invece, rivela a Lutfiye che la donna che Sevda chiamava mentre delirava era proprio la Kahraman, che in realtà si chiama Ayla. Dopodiché, la zia di Fikret va in ospedale per parlare con il primario...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret non accetta le scuse di Fekeli!

Fekeli ha compiuto una mossa azzardata, ma in quel momento gli sembrava invece la cosa più saggia da fare. L'uomo, appreso che l'incidente di Zuleyha potrebbe essere stato causato da qualcuno, ha deciso di andare alle autorità per sporgere denuncia contro Fikret: era certo che ci fosse proprio lui dietro il fattaccio. Fikret, allora, è stato arrestato ed ascoltato, però poi subito rilasciato, perché ritenuto non coinvolto. Una volta tornato a piede libero, furibondo, il giovane si è diretto da Fekeli per dirgli di non considerarsi più il nipote. L'imprenditore, rammaricato, gli sta chiedendo di perdonarlo per non avergli dato fiducia, ma Fikret è troppo ferito per accettare di buon grado le sue scuse....

Terra Amara Anticipazioni: Demir contro Umit!

Umit sta andando a far visita alla rivale in amore, poiché vuole sincerarsi che stia bene. Dopotutto, è stata proprio il primario a trovare l'Altun priva di sensi in automobile dopo l'incidente, ed è stata sempre lei a prestarle soccorso e, quindi, a salvarle la vita. La signora sta bene, benché sia ancora profondamente scossa per la perdita del bambino che portava in grembo, il terzogenito. Demir, non appena vede la Kahraman, va su tutte le furie. Il ragazzo prende in disparte l'ex amante e, stanco delle sue continue visite, le intima di nuovo di farsi da parte.

Sermin fa una rivelazione a Lutfiye, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 25 novembre 2023

Sermin ha fatto una scoperta degna di nota. La bionda ha trovato una lettera che l'ex marito, Sabahattin, aveva scritto ad Umit; quest'ultima, però, non veniva chiamata così, bensì Ayla. Sermin, convinta di averlo già sentito, ha fatto uno sforzo di memoria, e alla fine si è ricordata che era stata Sevda ad invocare con insistenza questo nome mentre stava delirando. Adesso, la nipote della defunta Hunkar ne sta parlando con Lutfiye. Sermin sostiene che, senza ombra di dubbio, la Kahraman abbia mentito circa la sua identità, e che la cantante deve conoscerla da tempo. La zia di Fikret, che lì per lì sembra piuttosto disinteressata alla questione, poco dopo si dirige verso l'ospedale per parlare con la dottoressa...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.