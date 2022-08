Terra Amara Anticipazioni 24 agosto 2022: Anche Hunkar tradisce Zuleyha...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 24 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che la Altun resta sola...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 agosto 2022, alle 14.45, Zuleyha vuole sapere dov'è il piccolo Adnan, ma Demir continua a tenerglielo nascosto. Neanche Hunkar aiuta la nuora. Dopodiché, la donna chiede ad Yilmaz di andarsene per sempre da Cukurova!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha disperata...

Tornato alla villa, Demir chiede a Zuleyha delle spiegazioni per il suo comportamento. La ragazza, infatti, ha tentato di fuggire, per raggiungere - con soldi, gioielli ed il piccolo Adnan - Naime ad Istanbul. I gendarmi, allertati dal signore di Cukurova, hanno arrestato la sua corsa verso la libertà. Lo Yaman, allora, le ha tolto il figlioletto, temendo che la Altun potesse di nuovo provare a portarglielo via.

Hunkar volta le spalle a Zuleyha, nelle Anticipazioni del 24 agosto 2022 di Terra Amara

La protagonista è disperata perché il marito l'ha separata da Adnan. Zuleyha non si giustifica con Demir, nonostante le sue richieste, e continua a domandargli dove sia il bambino. L'ex sarta, però, non riesce nel suo intento: lo Yaman è irremovibile, non fidandosi più, dopo che la Altun ha provato a fuggire. Hunkar la vede proprio come il figlio, ed è per tale ragione che anche lei si rifiuta di aiutare la nuora a ricongiungersi con Adnan. Persino la suocera ha voltato le spalle a Zuleyha che, quindi, è rimasta sola...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar chiede a Yilmaz di andarsene!

Hunkar e Yilmaz si ritrovano faccia a faccia. La donna, senza giri di parole, chiede al nemico di lasciare per sempre il paese. A parer suo, dopotutto, non ha motivo di restare: la sua ex fidanzata è felicemente sposata con lo Yaman. L'Akkaya, tuttavia, non le crede. Così, l'ex meccanico porta avanti i suoi progetti, a partire da quelli lavorativi: nella sua azienda tessile, dove ha già condotto tutti i braccianti di Cukurova, sono appena arrivati dei macchinari di ultima generazione. Yilmaz è ormai un'imprenditore da temere!

