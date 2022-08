Terra Amara Anticipazioni 23 agosto 2022: Zuleyha piange disperata! Demir lo ha fatto davvero...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 23 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che lo Yaman punisce la Altun nel peggiore dei modi possibili...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 agosto 2022, alle 14.45, Hunkar accusa un nuovo malore, e torna in ospedale. Intanto, Zuleyha, dopo aver tentato la fuga, riceve la peggiore delle punizioni da parte di Demir: l'uomo le toglie il piccolo Adnan. Sabahattin, invece, se ne va di casa!

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar torna in ospedale!

Hunkar, dopo che Yilmaz le ha sparato, è stata ricoverata ed operata d'urgenza. Per fortuna, la Yaman si è ripresa velocemente, ed è quindi potuta tornare presto a casa. Qui, la donna ha scoperto che Demir ha rinchiuso Zuleyha in camera da letto, temendo che la moglie riuscisse a sgattaiolare via per incontrare l'amato. Hunkar, rammaricata, è riuscita a convincere il figlio a liberare la Altun. In un secondo momento, però, la signora di Cukurova si è sentita male di nuovo: a causa di complicanze post-operatorie, è stata costretta a farsi ricoverare per la seconda volta.

Demir toglie Adnan a Zuleyha, nelle Anticipazioni del 23 agosto 2022 di Terra Amara

Non appena lo Yaman ha riaperto la porta, la protagonista ha tentato la fuga. Con soldi, gioielli e soprattutto il piccolo Adnan, Zuleyha ha provato a raggiungere Naime ad Istanbul. Tuttavia, la sua corsa ha ben presto subito una battuta d'arresto: il marito, una volta venuto a conoscenza del suo piano, ha allertato la gendarmeria, che l'ha fermata. Demir, intanto, le ha tolto il bambino, mentre lei minacciava di uccidersi. La Altun viene ricondotta alla villa dal consorte, e continua a piangere disperata, chiedendogli dove si trovi Adnan. Lo Yaman non le fornisce alcuna spiegazione, e si dirige in ospedale da Hunkar, per stare al suo capezzale.

Terra Amara Anticipazioni: Sabahattin lascia per sempre Sermin!

Sabahattin ha cercato per anni di far sì che Sermin accettasse di divorziare, ma non ha mai avuto successo. Il medico e la bionda, in effetti, non sono mai andati d'accordo, e, con il passare del tempo, l'odio che provano l'uno per l'altra non ha fatto che aumentare. Ora, finalmente, Sabahattin riesce a raggiungere il suo obiettivo, e lascia per sempre sia la villa che Sermin. La pettegola, che è stata appena abbandonata dal coniuge e truffata da Veli, riceve proprio una telefonata da parte di quest'ultimo... che la scuoterà oltremodo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 22 al 26 agosto 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.