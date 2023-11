Terra Amara Anticipazioni 21 novembre 2023: Rasit sposa Fadik, ma arriva la vera moglie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 21 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che è in arrivo un altro duro colpo per Fadik...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 21 novembre 2023, alle 14:10, finalmente è giunto il grande giorno di Rasit e Fadik: i due innamorati convolano a nozze. Purtroppo, però, qualcosa va storto: durante il ricevimento, piomba all'improvviso una donna misteriosa, la quale sostiene di essere la vera moglie dello sposo. Tra lo sgomento generale, Demir e Gaffur allontanano Rasit e gli intimano di non farsi vedere mai più...

Terra Amara Anticipazioni: Fadik abbandonata sull'altare!

Fadik era pronta a convolare a nozze con Rasit in occasione del matrimonio collettivo organizzato da Zuleyha alla tenuta, e lo stesso si poteva dire di lui. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto. Infatti, mentre la domestica aveva già indosso il proprio abito bianco, di Rasit non c'era alcuna traccia. Ben presto, Fadik ha capito che l'amato non sarebbe arrivato: era stata abbandonata sull'altare. Inizialmente, la giovane sospettava che gli fosse accaduto qualcosa di brutto, ma poi ha capito che, invece, semplicemente doveva averci ripensato...

Terra Amara Anticipazioni: Fadik e Rasit si ritrovano!

Un giorno, inaspettatamente, Rasit si è presentato alla villa. Tutti sono rimasti di stucco nel vederlo arrivare, e Fadik, benché fosse felice di rivederlo, non ha potuto fare a meno di andare su tutte le furie. Il ragazzo continuava a cercare di spiegarle che si era dovuto assentare per un problema famigliare, però la cameriera non voleva neanche starlo a sentire. Soltanto grazie all'intervento di Saniye, Gaffur, Gulten e gli altri amici i due sono riusciti a chiarirsi e a riappacificarsi.

Rasit sposa Fadik ma era già sposato, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 novembre 2023

Dopo una lunga attesa, è finalmente giunto anche il grande giorno di Fadik e Rasit. Questi ultimi sprizzano gioia da tutti i pori. Una volta pronunciato il fatidico sì, Fadik, Rasit e gli invitati cominciano a festeggiare... fino a quando una misteriosa donna fa irruzione al ricevimento. Ben presto, la signora rompe il silenzio e rivela di essere la vera moglie dello sposo. La sposa per poco non si sente male, mentre Demir e Gaffur, tra lo sgomento generale, allontanano Rasit e gli intimano di non farsi rivedere mai più nei paraggi!

