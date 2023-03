Terra Amara Anticipazioni 2 marzo 2023: Il piccolo Adnan è grave!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 2 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Demir e Zuleyha sono costretti ad arrestare la loro fuga: il piccolo Adnan sta male!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 marzo, alle 14.10, durante la fuga di Demir e Zuleyha, sale la febbre al piccolo Adnan. La situazione precipita rapidamente, tanto che l'uomo decide di tornare ad Adana per portare il figlio in ospedale...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz alla ricerca dei fuggiaschi...

Demir è riuscito a far saltare l'appuntamento di Yilmaz e Zuleyha, grazie all'aiuto di sua madre. L'uomo ha minacciato la moglie: se non fossero scappati insieme all'estero, allora le avrebbe tolto di nuovo il piccolo Adnan. Pur di non farsi separare dal bambino, la Altun ha accettato. Intanto, l'ex meccanico, rimasto a piedi, raggiunge di corsa l'azienda per aggiornare Fekeli su ciò che è successo, e su ciò che sta per fare: si metterà sulle tracce dei fuggiaschi. Tuttavia, l'Akkaya fa un buco nell'acqua. Nonostante riesca a rintracciare l'automobile della signora, al suo interno i coniugi non ci sono.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan contro Yilmaz!

Il piccolo Adnan si ammala, nelle Anticipazioni del 2 marzo 2023 di Terra Amara

Mentre, è il turno di Hunkar ad essere interrogata da Julide. La donna nega di aver aiutato lo Yaman a scappare...

Il signore di Cukurova sta affrontando una faticosa traversata insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan. Mentre i tre sono in fuga verso Berlino, la giovane si accorge che il bimbo scotta. Adnan ha la febbre alta, che, anziché abbassarsi, continua ad alzarsi. Demir, allora, capisce che forse è il caso di tornare indietro, dato che il figlioletto ha urgente bisogno di un dottore...

