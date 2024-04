Terra Amara Anticipazioni 19 aprile 2024 Puntata Serale: Colak ha ucciso Lutfiye!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda la sera del 19 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che si vocifera che Lutfiye sia stata uccisa da Colak...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 19 aprile 2024, alle 21:20, Zuleyha ed Hakan sono impazienti di sposarsi ed iniziare la loro nuova vita insieme. Dunque, Lutfiye e Fikret sono alla ricerca di una sistemazione temporanea. Intanto, a Villa Yaman tutto è pronto per celebrare le nozze, ma il sindaco, che deve officiare il matrimonio, non si è ancora presentato. La signora è in allarme per l'insolito ritardo di Lutfiye. A Cukurova, nel frattempo, circolano delle inquietanti voci, secondo cui la donna sarebbe stata uccisa da Colak; in verità, è stata fermata da Vahap mentre si stava recando in auto alla tenuta...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ed Hakan si sposano!

Quando Fikret si è ripreso dal coma, era convinto che fosse giunto il momento di fare una proposta di matrimonio a Zuleyha. Tuttavia, quest'ultima aveva da poco deciso di perdonare Hakan. Come aveva comunicato anche a Lutfiye, l'Altun si era rappacificata con l'amato, ed insieme si erano recati in Municipio per ottenere la licenza di matrimonio. Il rosso non l'ha presa molto bene, e la zia era profondamente dispiaciuta per il suo stato d'animo...

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye è scomparsa...

La signora ed il Gomusoglu sono impazienti di coronare il loro sogno d'amore, ma l'attesa è quasi finita: a breve diventeranno moglie e marito ed andranno a convivere. Pertanto, Lutfiye ha fatto sapere a Zuleyha di aver fatto una scelta: credendo che la cosa più giusta sia cercare un'altra sistemazione, così che lei ed Hakan possano vivere la loro nuova vita insieme indisturbati. Per quanto ne fosse dispiaciuta, l'ex sarta ha capito che avesse ragione lei. Allora, Lutfiye e Fikert, con il piccolo Kerem Alì al seguito, si mettono alla ricerca di un'altra abitazione in cui trasferirsi in modo temporaneo.

Lutfiye non è stata uccisa, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 19 aprile 2024

A Villa Yaman fervono i preparativi per le nozze dell'Altun con il fidanzato. La giovane è felice ed emozionata, così come il Gomusoglu. Purtroppo, però, uno spiacevole imprevisto è dietro l'angolo, e rischia di guastare la festa. Ad officiare il matrimonio sarà ovviamente il nuovo sindaco di Cukurova, ossia Lutfiye; di quest'ultima, tuttavia, non c'è traccia. Zuleyha, stupita da questo ritardo, ha il forte timore che le sia accaduto qualcosa di brutto. In effetti, sta circolando con una certa insistenza un'inquietante voce secondo cui Lutfiye sarebbe stata uccisa da Colak. In verità, la donna è viva: è stata fermata da Vahap mentre era in viaggio verso la tenuta. Che cosa vorrà il folle fratello di Abdulkadir da Lutfiye?

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20 e la domenica alle 14:30.