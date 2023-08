Terra Amara Anticipazioni 17 agosto 2023 Replica: Yilmaz in carcere. Zuleyha sposa Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata - in replica - di Terra Amara in onda il 17 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz viene portato via dalle autorità sotto gli occhi di Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, le puntate in onda il 17 agosto sono le repliche della prima stagione. Un salto all'indietro che ci mostrerà come iniziarono la peripezie di Zuleyha e Yilmaz. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mettere in pausa la soap per questa settimana di Ferragosto, anche se non del tutto. Infatti, dal 13 al 20 agosto Terra Amara continuerà a tenerci compagnia, ma con le vecchie puntate. La messa in onda dei nuovi episodi della soap turca riprenderà lunedì 21 agosto 2023. Nelle puntate che potremo rivedere nella giornata di domani, giovedì 17 agosto 2023, mentre Yilmaz è dietro le sbarre ed in attesa di giudizio, alla tenuta Zuleya sta sposando Demir. Intanto, per provare a tutti che la nuora sia vergine, Hunkar sta sporcando di sangue le le lenzuola del letto coniugale...

Terra Amara Anticipazioni: Demir ha perduto la testa per Zuleyha...

Demir sostiene di non aver mai creduto ai colpi di fulmine, eppure, nel momento in cui si è imbattuto per la prima volta in Zuleyha, si è dovuto ricredere. Non appena ha messo gli occhi su di lei, l'uomo ha sentito le famose "farfalle nello stomaco". Dopodiché, l'Altun ha iniziato a lavorare alla tenuta, e più la conosceva più se ne innamorava perdutamente. Peccato che la sarta non lo ricambi...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sposa Demir!

Allo Yaman poco importa se Zuleyha lo corrisponda: la ama a tal punto da farle una proposta di matrimonio in piena regola. Tuttavia, la sarta non vuole accettare. Hunkar, però, non glielo permetterà: ormai lei vive e lavora alla tenuta, quindi non può più decidere per se stessa. Dopo essere stata minacciata dalla donna, che le ha assicurato che Yilmaz marcirà in prigione, se non darà una risposta positiva a Demir, Zuleyha si prepara a malincuore a diventare la moglie di quest'ultimo.

Hunkar compie un gesto bizzarro, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 agosto 2023

Mentre il meccanico è ancora dietro le sbarre del carcere di Istanbul, la sua amata, a sua insaputa, sta convolando a nozze con un altro uomo. Alla villa si svolgono i festeggiamenti per il matrimonio, e l'Altun non sembra per niente una sposa: è un'anima in pena. Intanto, Hunkar, determinata a provare a tutti che la nuora sia vergine, sta sporcando le lenzuola del letto coniugale con del sangue...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.