Terra Amara Anticipazioni 16 settembre 2022, Hunkar ne è certa: Zuleyha è una traditrice!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 16 settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Sermin racconta ad Hunkar una versione alterata della storia, soltanto per infangare Zuleyha. Intanto, quest'ultima è arrabbiata, tanto con Demir quanto con Gulten. Gaffur e Saniye, invece, tornano alla villa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 settembre 2022, alle 16.30, l'automobile in panne di Zuleyha e Sermin è stata riparata da Yilmaz. Una volta rincasate, la bionda corre da Hunkar per aggiornarla... e per mettere la giovane ingiustamente in cattiva luce. La Altun, invece, storce il naso ed alza la voce: ce l'ha con Demir, ma soprattutto con Gulten. Nel frattempo, Gaffur e Saniye tornano alla tenuta, però il signore non lo sa.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz aiuta Zuleyha e Sermin...

Zuleyha e Sermin sono in macchina insieme, per fare un giro in totale serenità. D'un tratto, però, l'automobile si ferma. Casualmente, Yilmaz sta passando per di lì proprio in quel momento. Notando che l'ex fidanzata e la bionda sono in difficoltà, presta loro soccorso. Dopo che l'ex meccanico ripara il veicolo in panne, la Altun e Sermin si rimettono in viaggio, verso la tenuta. La moglie di Sabahattin non vede l'ora di raccontare alla zia che cosa è successo tra la nuora e l'Akkaya...

Sermin mette la pulce nell'orecchio ad Hunkar, nelle Anticipazioni del 16 settembre 2022 di Terra Amara

Sermin mette al corrente Hunkar del pronto soccorso che il rivale di Demir ha appena prestato a lei e a Zuleyha. La pettegola nipote, tuttavia, non si limita a riportare i fatti, bensì ne inventa una versione che mira a mettere in cattiva luce l'ex sarta. La signora, che non si è mai fidata della Altun, ora ne dubita ancora di più. Intanto, quest'ultima ha altro a cui pensare. Zuleyha è furiosa, tanto con il marito quanto con Gulten. Se lo Yaman non fa che trattarla come un trofeo da esporre, la domestica l'ha tradita. La ragazza ha infatti scoperto che Gulten non aveva fatto recapitare le sue lettere a Yilmaz, quando lui era in carcere. In un raptus d'ira, la Altun ripudia l'inserviente come amica!

Terra Amara Anticipazioni: Demir non sa che Gaffur e Saniye sono tornati...

Gaffur è stato licenziato dal suo capo, e con lui anche Saniye. Demir non poteva lasciare impunito il suo tentativo di uccidere l'Akkaya, che non era stato lui ad ordinargli. Inizialmente, Gaffur e la moglie si stavano godendo la libertà, con i soldi di cui disponevano, ma poi un balordo li ha derubati. Essendo rimasti senza lavoro e senza denaro, Saniye ha minacciato il marito: se non avesse trovato il modo di farli riassumere, lo avrebbe lasciato. Gaffur, disperato, è arrivato a ricattare Hunkar per obbligarla a farli tornare alla tenuta... ed ha ottenuto quanto sperato. Il capomastro e la consorte sono di nuovo alla villa, senza che lo Yaman lo sappia.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30.