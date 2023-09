Terra Amara Anticipazioni 12 settembre 2023: Zuleyha rapisce Kerem Ali per Mujgan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 12 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha arriva a rapire Kerem Ali per aiutare Mujgan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 settembre 2023, alle 14.10, Mujgan è in preda alla disperazione perché Yilmaz l'ha separata da Kerem Ali. La dottoressa, non sapendo a chi chiedere aiuto, si rivolge a Zuleyha; quest’ultima, essendoci già passata, non se la sente di voltarle le spalle. L’Altun, allora, rapisce il bambino per consegnarlo all’Hekimoglu!

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli caccia Mujgan e Behice dalla villa!

Mujgan, messa alle strette, si è vista costretta ad ammettere di non essere in dolce attesa. Per evitare che Yilmaz facesse scontare a Fikret una colpa che non aveva, ossia quella di essere il suo amante che l'aveva messa incinta, la dottoressa ha confessato: aveva falsificato il test di gravidanza perché sperava che in questo modo sarebbe riuscita ad allontanare il marito da Zuleyha. Alla fine, però, quella che è stata allontanata è stata l'Hekimoglu stessa. Delusi dal suo comportamento, Fekeli e l'Akkaya hanno trovato a lei a Behice un'altra sistemazione.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan è un'anima in pena...

Mujgan è devastata dal dolore. Quest'ultima sta soffrendo le pene dell'inferno perché, quando è stata messa alla porta dal suocero e dal consorte, è stata separata dal piccolo Kerem Ali. L'Hekimoglu, sentendo di non poter resistere un giorno di più senza il figlioletto, prende una drastica decisione: chiederà aiuto alla persona che più detesta al mondo, ma anche l'unica che possa capirla e, quindi, accettare di aiutarla.

Zuleyha accetta di aiutare Mujgan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 12 settembre 2023

Il medico s'intrufola alla tenuta. Nel momento in cui se la ritrova davanti, l'Altun comincia a temere il peggio: crede che Mujgan sia lì per ucciderla. Tuttavia, ben presto la giovane nota che la rivale in amore ha gli occhi lucidi, e capisce di essere fuori strada. L'Hekimoglu ha bisogno che le dia una mano a ricongiungersi con Kerem Ali. Zuleyha, che sa bene quanto una madre possa soffrire se viene separata dal proprio bambino, non può di certo voltarsi dall'altra parte difronte alla sua accorata richiesta di aiuto. Così, l'ex sarta raggiunge il ranch, dove chiede a Nazire di affidarle il secondogenito di Yilmaz affinché possa farlo giocare con il fratello, Adnan; l'Altun aggiunge anche che l'imprenditore è d'accordo. La domestica, allora, acconsente. La donna, però, ha altre intenzioni. Zuleyha porta Kerem Ali dalla sua mamma!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 settembre 2023, alle 14.10, alla tenuta la tensione è palpabile. Da quando Zuleyha e Demir hanno accolto Sevda in casa, Saniye è un fascio di nervi. La moglie di Gaffur vede la presenza della cantante alla villa come un oltraggio alla memoria di Hunkar; per tale ragione, oltre a trattarla con disprezzo, si rifiuta di obbedirle. Sevda, stanca di ricevere questo trattamento ne discute con Demir, il quale affonta Saniye a brutto muso!

Terra Amara Anticipazioni: Sevda accolta in casa da Zuleyha e Demir...

Nonostante Sevda fosse stata in grado di dimostrare la propria innocenza, qualcuno continuava a considerarla l'assassina di Hunkar. Pertanto, una volta che hanno saputo che la cantante era tornata a casa, dei loschi individui hanno raggiunto l'abitazione perché intenzionati a linciarla. Per fortuna, Zuleyha è arrivata giusto in tempo per mettere fine a quella follia. Quest'ultima, dopo essersi sbarazzata dei delinquenti, ha chiesto a Sevda di seguirla alla tenuta: anche Demir era desideroso di offrirle un posto sicuro in cui stare...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye è furente!

Nel momento in cui ha visto l'Altun rincasare con l'artista al seguito, Saniye è andata su tutte le furie. Mentre Gaffur l'ascoltava incredulo, la donna continuava a domandarsi come avesse osato l'ex sarta portare alla villa Sevda, la rivale in amore della compianta signora. In passato, infatti, Sevda ha fatto soffrire molto Hunkar, dato che intratteneva una relazione extra-coniugale con suo marito, Adnan Yaman.

Demir contro Saniye per Sevda, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 15 settembre 2023

Saniye non riesce proprio ad accettare il pensiero che ora la cantante viva alla tenuta. Per la cognata di Gulten, la presenza di Sevda nell'abitazione non è altro che un oltraggio alla memoria di quella che ha sempre considerato una madre, la defunta Hunkar. Pertanto, Saniye, incapace di controllare le proprie emozioni al cospetto dell'odiata ospite, non fa che trattarla con sdegno. Inoltre, il capo dei braccianti non accetta da Sevda nessun ordine. Quest'ultima, stanca di dover continuare a ricevere questo tipo di trattamento, decide di andare a parlarne con il signore. Lo Yaman, una volta preso atto di quanto sta avvenendo sotto al proprio naso, non potendo accettarlo, va ad affrontare Saniye per rimetterla in riga...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'11 al 17 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.