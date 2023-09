Terra Amara Anticipazioni 2 settembre 2023: Fikret consola Mujgan. Intanto qualcuno li osserva...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 2 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan è sconvolta per ciò che è accaduto a Behice. Fikret, allora, tenta di confortarla...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 settembre , alle 14.10, Mujgan si rende conto della gravità della situazione, così affronta Fekeli e Yilmaz a brutto muso: li accusa di essere la causa dell'incidente che ha avuto Behice. Dopodiché, Fikret cerca di consolare la dottoressa, mentre l'infermiera Neriman li osserva. Intanto, Demir chiede a Sevda di andare a vivere alla tenuta…

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha accusa Behice!

Behice non poteva far altro che accogliere il suggerimento di Fekeli di tornare ad Istanbul per qualche giorno, benché non fosse per niente d'accordo: non voleva allontanarsi da Cukurova né da lui. Mentre preparava i bagagli, ha escogitato un piano diabolico. La donna ha assoldato un malvivente, Erdinic, che prima l'ha assalita pubblicamente e poi l'ha aggredita in un bosco. Qui, dopo averla picchiata, il delinquente le ha puntato la pistola contro: Behice lo ha pagato proprio per farsi sparare alla spalla. Qualcosa, però, è andato storto. Un cane ha abbaiato, Erdinic si è spaventato e gli è partito un colpo che ha raggiunto la signora allo stomaco. Temendo di finire dietro le sbarre, il lestofante è scappato, non accogliendo l'accorata richiesta di Behice di portarla in ospedale.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli manda via Behice...

Mujgan è terrorizzata: non ha più notizie della zia da troppo tempo ormai. La dottoressa e Fekeli, allora, decidono di mettersi sulle sue tracce; poco dopo, i due trovano tutti i suoi vestiti sparpagliati in giro, e capiscono subito che le è successo qualcosa di brutto. L'Hekimoglu è in preda al panico, ma Fekeli cerca di tranquillizzarla. Alla fine, questi ultimi riescono a trovarla: è sul ciglio della strada, malconcia, però ancora viva.

Behice rischia di morire, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 settembre 2023

Fekeli e Mujgan prestano immediatamente soccorso a Behice, le cui condizioni appaiono sin da subito piuttosto gravi. La dottoressa è sotto shock. Oltre ad essere preoccupata per la zia, l'Hekimoglu è anche furibonda: ce l'ha con il suocero e con Yilmaz. La giovane affronta entrambi a brutto muso, accusandoli di essere la causa del terribile incidente che ha avuto Behice. Interviene Fikret, che non esita neanche un secondo ad offrire tutto il proprio sostegno a Mujgan. L'infermiera Neriman assiste alla scena, e li scruta a lungo mentre i due si abbracciano. Intanto, Demir e Sevda si sono finalmente riappacificati; così, il ragazzo chiede alla cantante di andare a vivere alla tenuta con la propria famiglia. Che cosa risponderà Sevda?

