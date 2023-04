Terra Amara Anticipazioni 11 aprile 2023: Demir caccia Hunkar dalla tenuta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 11 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che, dopo la diffusione della notizia della tresca tra Hunkar e Fekeli, Demir prende una drastica decisione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 aprile, alle 14.10, dopo la pubblicazione della notizia della tresca tra Hunkar e Fekeli, Demir, deluso e furioso, prende una drastica decisione: caccia sua madre dalla tenuta, e le dice di andare a stare dal suo amante. Hunkar, scossa, comincia a riflettere su chi possa averle fatto un torto simile, e alla fine pensa che ci sia lo zampino di Sermin. Intanto, tutta Cukurova non fa altro che parlare di questa relazione clandestina, e la voce arriva fino all'orecchio di Fekeli...

Terra Amara Anticipazioni: Demir furioso con Hunkar!

Cukurova è ancora scossa dall'ultima notizia che è uscita sul giornale. Oltre ad una foto in cui sono ritratti insieme, nell'articolo si fa riferimento ad una relazione amorosa segreta tra Hunkar e Fekeli. La diretta interessata è sotto shock, ma, forse, non quanto suo figlio. Demir è una furia cieca. Quest'ultimo non può credere che Hunkar abbia potuto instaurare un rapporto tanto intimo con il suo acerrimo nemico e che, quindi, possa aver dato scandalo in questo modo. La madre, oltre ad averlo pugnalato alle spalle, ha infangato la reputazione di tutta la loro famiglia; di conseguenza, per lo Yaman è inevitabile: impone ad Hunkar di andarsene dalla tenuta, e di raggiungere Fekeli.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar sospetta di Sermin...

La signora, cacciata via dal figlio, è un'anima in pena. Hunkar non riesce a capacitarsi di come sia possibile che qualcuno abbia voluto farle un torto simile. La figlia della nonnina non fa che interrogarsi su chi possa essere il colpevole e, alla fine, giunge ad una conclusione che, a parer suo, è più che plausibile: non può essere altri che Sermin! Di certo, la spregevole bionda avrà tentato in questo modo di vendicarsi, dato che Hunkar, poco prima, aveva fatto in modo che finisse dietro le sbarre. Infatti, era stata proprio la donna a spifferare alla moglie di Hatip, Naciye, che suo marito e Sermin fossero amanti, ed era stata sempre lei a consigliarle di denunciarli alle autorità.

Fekeli perde le staffe, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 aprile 2023

Mentre Hunkar è sempre più convinta che ci sia lo zampino della diabolica nipote dietro la pubblicazione della foto e dell'articolo, la notizia della sua tresca con il padrino di Yilmaz si sta diffondendo per tutta Cukurova. Ovviamente, il giornale finisce anche nelle mani di Fekeli stesso, il quale, non appena si rende conto di ciò che sta succedendo, perde le staffe. Fekeli, furente, pretende di sapere chi ha deciso di fare questo torto a lui e, soprattutto, alla sua amata signora Yaman. La sua saggezza lascia il posto all'ira più cieca: si prevedono fuoco e fiamme!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.