Terra Amara Anticipazioni 12 agosto 2022: Demir ha picchiato Zuleyha? Lo accusano tutti...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 12 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che si stanno diffondendo delle calunnie sullo Yaman. Intanto, l'Akkaya commette un crimine!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 agosto 2022, alle 14.45, tutti alla tenuta pensano che Demir abbia picchiato Zuleyha. Intanto, Yilmaz, nel tragitto verso l'amata, investe un pastore! Per finire, Sabahattin e Sermin sono pronti a divorziare, mentre Saniye fa delle pressioni a Gaffur...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sconvolta dall'incontro con Yilmaz...

Yilmaz e Zuleyha si sono finalmente rincontrati. Il ragazzo è ormai un ricco proprietario, avendo ereditato da Fekeli un'importante industria tessile; di conseguenza, l'Akkaya, come Demir, è stato invitato all'esclusivo party che ha avuto luogo nella città di Adana, riservato alle personalità di spicco del paese. Nel momento in cui la giovane lo ha rivisto, il suo cuore è esploso: la Altun era convinta che fosse morto da tempo... Il figlio di Hunkar, però, non le ha permesso di avvicinarsi all'amato, e l'ha trascinata via dall'evento con la forza.

Tutti sospettano di Demir, nelle Anticipazioni del 12 agosto 2022 di Terra Amara

Alla tenuta, Zuleyha si sta riprendendo. L'ex sarta, dopo lo sconvolgente incontro con Yilmaz, si è lanciata dall'automobile in corsa dello Yaman, riportando così delle gravi ferite. In villa, adesso, si sta spargendo la voce che sia stato proprio il signore a fare del male alla Altun. In realtà, benché Demir fosse fuori di sé dalla gelosia, e dalla rabbia, si è preso cura della moglie. Nel frattempo, l'ex meccanico sta raggiungendo Zuleyha, sperando di poter avere un confronto con lei; tuttavia, durante il tragitto, l'Akkaya investe un povero pastorello...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye mette Gaffur alle strette!

Sabahattin può cantare vittoria. Nonostante sia sempre stata categorica nel rifiutare l'idea diventare una donna separata agli occhi della società, Sermin ora ci ha ripensato. Il medico, allora, incarica un'avvocatessa affinché prepari nel minor tempo possibile le carte per il divorzio. Saniye, invece, mette Gaffur con le spalle al muro. L'inserviente pretende di sapere quando il loro padrone gli darà i soldi promessi per avergli svelato quale fosse il luogo in cui si nascondeva il suo acerrimo nemico. Il fratello di Gulten non ha una risposta da darle, pertanto inventa delle scuse.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'8 al 12 agosto 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.