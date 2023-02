Terra Amara Anticipazioni 1° marzo 2023: Saniye vuole il figlio di Seher, ma lei abortisce!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 1° marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye viene a sapere che Seher ha abortito... ed impazzisce di dolore!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° marzo, alle 14.10, mentre Yilmaz è sulle tracce di Demir e Zuleyha, Saniye offre a Seher dei soldi per poter crescere il figlio che aspetta da Gaffur come se fosse suo; la domestica accetta, ma poi ha un aborto spontaneo. Dopodiché, durante il viaggio dello Yaman e della Altun, sale la febbre al piccolo Adnan...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz alla ricerca dei fuggiaschi...

Demir è riuscito a far saltare l'appuntamento di Yilmaz e Zuleyha, grazie all'aiuto di sua madre. L'uomo ha minacciato la moglie: se non fossero scappati insieme all'estero, allora le avrebbe tolto di nuovo il piccolo Adnan. Pur di non farsi separare dal bambino, la Altun ha accettato. Intanto, l'ex meccanico, rimasto a piedi, raggiunge di corsa l'azienda per aggiornare Fekeli su ciò che è successo, e su ciò che sta per fare: si metterà sulle tracce dei fuggiaschi. Tuttavia, l'Akkaya fa un buco nell'acqua. Nonostante riesca a rintracciare l'automobile della signora, al suo interno i coniugi non ci sono. Mujgan, invece, durante l'interrogatorio con il PM, si rende conto che il marito le abbia rifilato una serie di menzogne, e che il suo obiettivo sia di farsi giustizia da solo. Mentre la dottoressa lo prende di petto, è il turno di Hunkar ad essere interrogata da Julide. La donna nega di aver aiutato lo Yaman a scappare...

Terra Amara Anticipazioni: Seher abortisce e Saniye è distrutta dal dolore!

Saniye sa di essere sterile, però non riesce a rassegnarsi all'idea di non poter avere figli: il suo desiderio di maternità è insopprimibile. La cuoca, allora, ha preso un'incredibile decisione, ed ora la sta comunicando a Seher. Saniye offre all'amante del marito una bella somma di denaro per adottare il bambino che porta in grembo, ossia il figlio di Gaffur; Seher, allettata al pensiero d'intascarsi la suddetta cifra, accetta. La donna e Gulten vanno a prenderla per portarla alla tenuta, ma, giunte a destinazione, scoprono che la domestica ha accusato un malore ed ha avuto un aborto spontaneo. Saniye è straziata dal dolore...

Il piccolo Adnan si ammala, nelle Anticipazioni del 1° marzo 2023 di Terra Amara

Il signore di Cukurova sta affrontando una faticosa traversata insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan. Mentre i tre sono in fuga verso Berlino, la giovane si accorge che il bimbo scotta. Adnan ha la febbre alta, che anziché abbassarsi continua ad alzarsi. Demir, allora, capisce che è il caso di tornare indietro, dato che il figlioletto ha urgente bisogno di un dottore...

