Terra Amara Anticipazioni 1° giugno 2023: Demir crudele come non mai con Zuleyha!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 1° giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Demir crea il vuoto attorno a Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° giugno, alle 14.10, Zuleyha, ripudiata da Demir, il quale le ha persino sottratto i figli, vaga in uno stato confusionale. Prima viene accolta da Sermin in casa sua, poi da Huriye alle baracche. Lo Yaman, però, pretende che non le offrano ospitalità, a meno che non vogliano che la sua ira si abbatta anche su di loro. La giovane, in preda alla disperazione, pensa al suicidio; Hunkar, in pena per la Altun, le fa rivedere Adnan e Leyla. Purtroppo sopraggiunge il marito, che, furioso, la caccia via di nuovo...

Terra Amara Anticipazioni: Demir ripudia Zuleyha!

Demir, per punire Zuleyha del suo tradimento, l'aveva trascinata nei boschi per ucciderla. Tuttavia, all'ultimo, non se l'è sentita di rendere orfani di madre i loro due figli e, così, ha sfogato la sua rabbia colpendola alla testa con la pistola. La giovane, a causa del colpo, è svenuta, ed il marito l'ha lasciata lì, priva di sensi e con una brutta ferita alla testa. Quando si è ripresa, la Altun è tornata alla tenuta, impaziente di riabbracciare Adnan e Leyla, ed invece si è trovata davanti ad un cancello chiuso a chiave: lo Yaman non le permetterà più di varcare quella soglia, né tantomeno di rivedere i bambini.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha deve restare sola!

L'ex sarta, dolorante ed affranta, vaga in stato confusionale. In un primo momento, Sermin decide di offrirle ospitalità in casa sua; dopodiché, è Huriye ad accoglierla alle baracche. Tuttavia, il signore di Cukurova pretende che tutti si comportino con Zuleyha come sta facendo lui stesso: nessuno deve azzardarsi a darle riparo nella propria abitazione, altrimenti saranno guai seri.

Hunkar prova ad aiutare Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 1° giugno 2023

Demir è inflessibile: la moglie, rea di essergli stata infedele, deve restare sola. Il ragazzo, infatti, non si è limitato a cacciarla dalla villa e ad impedirle di vedere Adnan e Leyla, bensì ha ordinato a chiunque - non voglia scoprire quanto possa essere crudele - di scansarla. Hunkar, nonostante sappia di dover restare dalla parte dello Yaman, stavolta non è d'accordo con lui, ritendendo le sue misure contro la Altun eccessivamente drastiche. Così, impietosita dalla nuora, che per quanto è disperata sta persino prendendo in considerazione di sucidarsi, la signora le permette di riabbracciare i figlioletti. Purtroppo, però, sopraggiunge a sorpresa Demir, il quale manda via di casa Zuleyha di nuovo in malo modo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.