Terra Amara Anticipazioni 1° aprile 2023: Demir prova ad uccidere Yilmaz!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° aprile, alle 14.10, Fekeli ed Hunkar stanno organizzando una cena tra le loro famiglie, per costringere Yilmaz e Demir ad accordarsi per una tregua, per il bene delle loro mogli e dei loro figli. Nonostante in un primo momento il piano sembri funzionare, la tensione diventa sempre più palpabile. Dopo un breve scambio di convenevoli, l'imprenditore fa sapere all'ex meccanico di essere disposto a deporre le armi, a patto che gli restituisca le sue terre. L'Akkaya va su tutte le furie, ricordandogli tutti i torti subiti. Lo Yaman, offeso, estrae la pistola ed esplode un colpo. Una volta rincasati, Zuleyha, con il supporto di Hunkar, fa giurare al marito che non sparerà mai più per primo. Intanto, Behice suggerisce a Mujgan di lasciare il marito e di andare altrove con il bambino. La zia ha capito che Yilmaz è ancora innamorato dell'ex fidanzata. Dopodiché, Zuleyha e Mujgan s'incontrano nello studio della dottoressa Feriha, perché entrambe hanno bisogno di verificare lo stato della propria gravidanza. La tensione tra le due è più che evidente, ma per l'ex sarta la situazione peggiora ulteriormente quando arriva Yilmaz.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.