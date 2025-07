Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 10 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, il secondo, attesissimo, appuntamento con Temptation Island, il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Un finale col fiato sospeso ha chiuso la prima puntata di Temptation Island, lasciando il pubblico in attesa e pieno di domande.

Temptation Island: le anticipazioni della puntata di giovedì 10 luglio

Filippo Bisciglia, ha gelato tutti con un’anticipazione che promette scintille: “Il percorso di Alessio e Sonia M sembra essere arrivato al capolinea… ma il loro viaggio nei sentimenti è tutt’altro che concluso.”

Secondo quanto rivelato da Dagospia, infatti, Alessio non è rientrato subito a casa dopo il falò, come avvenuto in casi simili in passato. Ha invece trascorso alcuni giorni in una zona isolata del villaggio, lontano dalle telecamere, in attesa di sviluppi. Una pausa di riflessione in solitaria… ma senza sapere che Sonia aveva accettato di restare nel programma insieme alle altre fidanzate, continuando così il suo percorso. Ma il colpo di scena più grande deve ancora arrivare: nella puntata in onda giovedì 10 luglio, Alessio avrà un momento di ravvedimento. Chiederà infatti un nuovo confronto con Sonia, per capire realmente cosa prova e per scoprire quali sono le intenzioni della compagna.

Nuovi intrecci e rivelazioni sorprendenti Intanto, mentre Alessio e Sonia tengono col fiato sospeso gli spettatori, le altre coppie continuano il loro viaggio nei sentimenti tra dubbi, scoperte inaspettate, lacrime, sorrisi… e avvicinamenti che non passeranno inosservati. La tensione cresce, le emozioni si fanno sempre più intense e le relazioni vengono messe alla prova come mai prima d’ora.

Ogni coppia dovrà rispondere alla domanda più difficile di tutte: “C’è ancora un futuro per noi fuori da qui?”

Queste le coppie dell'edizione:

Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno;

Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni;

Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo;

Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni;

Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni;

Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni;

Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

La seconda puntata di Tempation Island, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5

