Tanti Auguri Sophia Loren: Stasera su Rai1 il docufilm Sophia! dedicato alla Diva del Cinema Italiano

Stasera, martedì 20 settembre 2022, appuntamento speciale con Sophia Loren. In occasione del compleanno della grande attrice Italiana, su Rai1 alle 21.25 va in onda Sophia!, il docufilm dedicato all'ultima grande Diva del cinema.

Questa sera, 20 settembre 2022, appuntamento con Sophia Loren. In occasione del suo compleanno, Rai1 dedica la sua prima serata al docufilm Sophia!. Sarà un viaggio alla scoperta del mito dell'attrice italiana, nata a Roma, e della sua vita. A raccontarsi sarà lei stessa e la narrazione passerà attraverso materiali di repertorio, foto rarissime, filmati inediti, interviste sia radiofoniche che televisive, impreziositi dall'archivio fotografico e video de LaPresse, che della Loren possiede oltre 19000 scatti. Il tutto commentato da Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino, sei attrici italiane che con la Diva del nostro cinema hanno condiviso momenti di amicizia e grande stima.

Sophia! Il docufilm su Sophia Loren: Stasera su Rai1 un viaggio alla scoperta della Diva

Il docufilm Sophia!, diretto da Marco Spagnoli, candidato tre volte al David di Donatello per il miglior documentario e vincitore di un Nastro d’Argento, è una narrazione intima quanto epica della nascita e affermazione dell'attrice italiana. Una parabola narrativa che racconta i suoi amori – quello per Carlo Ponti, suo marito, e il flirt con Cary Grant – l'amicizia e la complicità professionale con Marcello Mastroianni, la devozione per Vittorio De Sica, la sua caparbietà nel seguire il suo sogno di diventare madre e le vittorie di quella che viene considerata – a buon diritto – l'ultima grande Diva del cinema internazionale.

Questa sera siamo tutti invitati a seguire un viaggio nel tempo. Il documentario spazia infatti dall'Italia della Seconda Guerra Mondiale a oggi, in un racconto di miseria e splendore, di povertà e di ricchezza, seguendo da vicino la favola di una “Cenerentola post moderna”, determinata non solo a essere brava ma a raggiungere la perfezione in ogni cosa. Un cammino professionale e umano che ha portato la Loren a condivide i set con Chaplin, Stanley Donen e Robert Altman, Marlon Brando, Charlton Heston, e Peter Sellers.

Un film documentario nato dunque per celebrare la carriera e il mito di una grande attrice, dall'intramontabile fascino, che degli Studi di Cinecittà ne ha fatto la sua culla artistica. E sarà proprio dagli storici set del grande complesso romano che si alzeranno le voci e le testimonianze delle sei attrici, che di Sophia analizzeranno la grande eredità artistica e umana.

Sophia! va in onda Stasera, alle 21.25 su Rai1.