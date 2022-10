Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 28 Ottobre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Rambo: Last Blood, Survive the Night, La ballerina del Bolshoi, Devil, Giovanna la Pazza, Mr. Ove. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Tale e Quale Show, S.W.A.T, La marcia su Roma, cronache del 1922, Viola come il mare, Propaganda Live, MasterChef Italia, Fratelli di Crozza.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 28 Ottobre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Rambo: Last Blood, Survive the Night, La ballerina del Bolshoi, Devil, Giovanna la Pazza, Mr. Ove, Lo straniero senza nome, La dottoressa del distretto militare, Transformers 3, Gioco d'amore.

Tutti i Film questa sera in TV:

Rambo: Last Blood , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione del 2019 di Adrian Grunberg, con Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Sheila Shah, Owen Davis e Díana Bermudez.

, il in onda : film azione del 2019 di Adrian Grunberg, con Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Sheila Shah, Owen Davis e Díana Bermudez. Survive the Night , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film thriller, azione del 2020 di Matt Eskandari, con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Shea Buckner, Tyler Jon Olson, Lydia Hull e Jessica Abrams.

, il in onda : film thriller, azione del 2020 di Matt Eskandari, con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Shea Buckner, Tyler Jon Olson, Lydia Hull e Jessica Abrams. La ballerina del Bolshoi , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2017 di Valeri Todorovsky, con Alisa Freyndlikh, Valentina Telichkina, Ekaterina Samuilina, Aleksandr Domogarov, Nicolas Le Riche e Margarita Simonova.

, il in onda : film drammatico del 2017 di Valeri Todorovsky, con Alisa Freyndlikh, Valentina Telichkina, Ekaterina Samuilina, Aleksandr Domogarov, Nicolas Le Riche e Margarita Simonova. Lo straniero senza nome , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film western del 1973 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley, Geoffrey Lewis, Scott Walker, Billy Curtis, Walter Barnes, Paul Brinegar e Richard Bull.

, il in onda : film western del 1973 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley, Geoffrey Lewis, Scott Walker, Billy Curtis, Walter Barnes, Paul Brinegar e Richard Bull. Devil , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, horror del 2010 di Drew Dowdle e John Erick Dowdle, con Chris Messina, Geoffrey Arend, Bojana Novakovic, Logan Marshall-Green, Caroline Dhavernas, Jacob Vargas, Bokeem Woodbine, Matt Craven, Jenny O'Hara, Kim Roberts e Joshua Peace.

, il in onda : film thriller, horror del 2010 di Drew Dowdle e John Erick Dowdle, con Chris Messina, Geoffrey Arend, Bojana Novakovic, Logan Marshall-Green, Caroline Dhavernas, Jacob Vargas, Bokeem Woodbine, Matt Craven, Jenny O'Hara, Kim Roberts e Joshua Peace. Giovanna la Pazza , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, storico del 2001 di Vicente Aranda, con Pilar López de Ayala, Daniele Liotti, Giuliano Gemma, Manuela Arcuri, Eloy Azorín, Rosana Pastor, Guillermo Toledo, Héctor Colomé, Chema de Miguel, Roberto Álvarez, Carolina Bona, Andrés Lima, Cipriano Lodosa, Susy Sanchez, Jorge Monje e Sol Abad.

, il in onda : film drammatico, storico del 2001 di Vicente Aranda, con Pilar López de Ayala, Daniele Liotti, Giuliano Gemma, Manuela Arcuri, Eloy Azorín, Rosana Pastor, Guillermo Toledo, Héctor Colomé, Chema de Miguel, Roberto Álvarez, Carolina Bona, Andrés Lima, Cipriano Lodosa, Susy Sanchez, Jorge Monje e Sol Abad. Mr. Ove , il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000 : film commedia, drammatico del 2017 di Hannes Holm, con Rolf Lassgård, Massimo Lopez, Bahar Pars, Johan Widerberg, Ida Engvoll e Filip Berg.

, il in onda : film commedia, drammatico del 2017 di Hannes Holm, con Rolf Lassgård, Massimo Lopez, Bahar Pars, Johan Widerberg, Ida Engvoll e Filip Berg. La dottoressa del distretto militare , il film in onda stasera i tv alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1976 di Nando Cicero, con Edwige Fenech, Gianfranco D'Angelo, Carlo Delle Piane, Grazia Di Marzà, Alfredo Pea, Nino Terzo, Alfonso Tomas e Alvaro Vitali.

, il in onda : film commedia sexy del 1976 di Nando Cicero, con Edwige Fenech, Gianfranco D'Angelo, Carlo Delle Piane, Grazia Di Marzà, Alfredo Pea, Nino Terzo, Alfonso Tomas e Alvaro Vitali. Transformers 3 , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film avventura, azione, fantascienza del 2011 di Michael Bay, con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, John Turturro, Tyrese Gibson, Kevin Dunn, Ramon Rodriguez, Alan Tudyk, Josh Duhamel, Julie White, Frank Welker, James Avery e Peter Cullen.

, il in onda : film avventura, azione, fantascienza del 2011 di Michael Bay, con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, John Turturro, Tyrese Gibson, Kevin Dunn, Ramon Rodriguez, Alan Tudyk, Josh Duhamel, Julie White, Frank Welker, James Avery e Peter Cullen. Gioco d'amore, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film drammatico del 1999 di Sam Raimi, con Kevin Costner, Kelly Preston, John C. Reilly, Jena Malone, Brian Cox, J.K. Simmons, Vin Scully, Steve Lyons, Carmine D. Giovinazzo, Bill E. Rogers, Larry Joshua, Arnetia Walker, Domenick Lombardozzi e Hugh Ross.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:



Tale e Quale Show (celebrity talent show), in onda dalle 21.25 su Rai 1

S.W.A.T (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2

La marcia su Roma, cronache del 1922, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Quarto Grado (talk show, cronaca), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Viola come il mare (fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Canale 5

Propaganda Live, in onda dalle 21.15 su La7

MasterChef Italia (talent culinario), in onda dalle 21 su TV8

Fratelli di Crozza, in onda dalle 21.25 su Nove

Balletto: Romeo e Giulietta, in onda alle 21.15 su Rai 5

Grande Fratello Vip (reality show), in onda dalle 21.10 su La5

Josephine, ange gardien (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D

Sopravvissuti (fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Alice Nevers - Professione Giudice (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

Chicago Fire e Chicago P.D (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

Bake Off Italia - Dolci in forno (talent culinario), in onda dalle 21.20 su Real Time

Operazione N.A.S. (docu-reality), in onda dalle 21.20 su DMAX

Ingegneri in corsa contro il tempo (docu-serie), in onda alle 21.15 su Focus

Schindler. La vera storia (documentario), in onda alle 21.10 su Rai Storia.