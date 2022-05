Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 19 Maggio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Corriere - The Mule, Tutte lo vogliono, La fredda luce del giorno, Sicario, Il vizietto, Dragonheart, Licenza di matrimonio. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Don Matteo 13, Ezio Bosso - Le cose che restano, Antonino Chef Academy.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 19 Maggio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Corriere - The Mule, Tutte lo vogliono, La fredda luce del giorno, Sicario, Il vizietto, Dragonheart, Licenza di matrimonio, I 3 dell'Operazione Drago, Save the Last Dance, Upgrade, Born to Raise Hell, Due candidati per una poltrona.

Tutti i Film questa sera in TV:

Il Corriere - The Mule , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 : film drammtico del 2019 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian, Clifton Collins Jr., Manny Montana, Jill Flint, Robert Lasardo e Loren Dean.

, il in onda : film drammtico del 2019 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian, Clifton Collins Jr., Manny Montana, Jill Flint, Robert Lasardo e Loren Dean. Tutte lo vogliono , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 : film commedia del 2015 di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Andrea Perroni e Giovanna Rei.

, il in onda : film commedia del 2015 di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Andrea Perroni e Giovanna Rei. La fredda luce del giorno , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, thriller del 2012 di Mabrouk El Mechri, con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem e Verónica Echegui.

, il in onda : film azione, thriller del 2012 di Mabrouk El Mechri, con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem e Verónica Echegui. Sicario , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico, thriller del 2015 di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Dylan Kenin e Julio Cedillo.

, il in onda : film drammatico, thriller del 2015 di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Dylan Kenin e Julio Cedillo. I 3 dell'Operazione Drago , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, arti-marziali del 1973 di Robert Clouse, con Bruce Lee, Jackie Chan, Roy Chiao, Betty Chung, Marlene Clark, Pat E. Johnson, Shih Kien, Jim Kelly e Tony Liu.

, il in onda : film azione, arti-marziali del 1973 di Robert Clouse, con Bruce Lee, Jackie Chan, Roy Chiao, Betty Chung, Marlene Clark, Pat E. Johnson, Shih Kien, Jim Kelly e Tony Liu. Save the Last Dance , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film drammatico, snetimentale, musicale del 2001 di Thomas Carter, con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green, Garland Whitt, Elisabeth Oas, Cory Stewart, Jennifer Anglin e Doroty Martin.

, il in onda : film drammatico, snetimentale, musicale del 2001 di Thomas Carter, con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green, Garland Whitt, Elisabeth Oas, Cory Stewart, Jennifer Anglin e Doroty Martin. Upgrade , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film azione, fantascienza, thriller del 2018 di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Melanie Vallejo, Benedict Hardie, Christopher Kirby e Clayton Jacobson.

, il in onda : film azione, fantascienza, thriller del 2018 di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Melanie Vallejo, Benedict Hardie, Christopher Kirby e Clayton Jacobson. Born to Raise Hell , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione del 2010 di Lauro Chartrand, con Steven Seagal, Dan Badarau, Darren Shahlavi, D. Neil Mark e Claudiu Bleont.

, il in onda : film azione del 2010 di Lauro Chartrand, con Steven Seagal, Dan Badarau, Darren Shahlavi, D. Neil Mark e Claudiu Bleont. Il vizietto , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1978 di Edouard Molinaro, con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Michel Galabru, Claire Maurier, Remi Laurent, Benny Luke, Carmen Scarpitta, Luisa Maneri, Venantino Venantini, Carlo Reali, Guido Cerniglia, Liana Del Balzo, Vinicio Diamanti, Nicola D'Eramo e Angelo Pellegrino.

, il in onda : film commedia del 1978 di Edouard Molinaro, con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Michel Galabru, Claire Maurier, Remi Laurent, Benny Luke, Carmen Scarpitta, Luisa Maneri, Venantino Venantini, Carlo Reali, Guido Cerniglia, Liana Del Balzo, Vinicio Diamanti, Nicola D'Eramo e Angelo Pellegrino. Dragonheart - Cuore di Drago , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film avventura, fantasy del 1996 di Rob Cohen, con Jason Isaacs, Peter Hric, Sandra Kovacicova, Dina Meyer, Terry O'Neill, Tom Baker, Wolf Christian, Lee Dakes, Dennis Quaid, Brian Thompson, David Thewlis, Eva Vetjmeklova, Pete Postlethwaite e Julie Christie.

, il in onda : film avventura, fantasy del 1996 di Rob Cohen, con Jason Isaacs, Peter Hric, Sandra Kovacicova, Dina Meyer, Terry O'Neill, Tom Baker, Wolf Christian, Lee Dakes, Dennis Quaid, Brian Thompson, David Thewlis, Eva Vetjmeklova, Pete Postlethwaite e Julie Christie. Due candidati per una poltrona , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000 : film commedia del 2004 di Donald Petrie, con Gene Hackman, Ray Romano, Marcia Gay Harden, Maura Tierney, Christine Baranski, Fred Savage, Rip Torn, June Squibb, Wayne Robson, John Rothman, Karl Pruner, David Macniven, Jackie Richardson, Paul Bates, Reagan Pasternak, Jim Feather, Krista Sutton, Danny Mijovic, Ed Fielding e Jessica Holmes.

, il in onda : film commedia del 2004 di Donald Petrie, con Gene Hackman, Ray Romano, Marcia Gay Harden, Maura Tierney, Christine Baranski, Fred Savage, Rip Torn, June Squibb, Wayne Robson, John Rothman, Karl Pruner, David Macniven, Jackie Richardson, Paul Bates, Reagan Pasternak, Jim Feather, Krista Sutton, Danny Mijovic, Ed Fielding e Jessica Holmes. Licenza di matrimonio, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2007 di Ken Kwapis, con Robin Williams, Mandy Moore, John Krasinski, Eric Christian Olsen, Christine Taylor, DeRay Davis, Peter Strauss, Grace Zabriskie, Roxanne Hart, Mindy Kaling, Rachael Harris, Brian Baumgartner, Nicole Randall Johnson e Angela Kinsey.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: