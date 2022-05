Don Matteo 13: Stasera su Rai1 la Nuova Puntata della Fiction con Raoul Bova, Terence Hill e Nino Frassica

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella Nuova Puntata di Don Matteo, in onda Stasera 19 maggio 2022, su Rai1. Caterina, la madre di Federico, è accusata di omicidio. L'unico a credere alla sua innocenza è Don Massimo che indagherà sul suo passato. Torna il Colonnello Anceschi. Come reagirà alla storia tra Valentina e Marco?

Secondo appuntamento settimanale con Don Matteo 13. Stasera, 19 maggio 2022, va in onda l'Ottava Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica, a partire dalle 21.25 su Rai1. Tante le novità di questa nuova stagione come l’arrivo di Valentina, la figlia del Capitano Anceschi – ormai Colonnello – e di Federico, un giovane problematico ma pronto a tutto pur di occuparsi del suo fratellino Clementino. Ad aiutarlo ci sarà Greta, una ragazza con la testa sulle spalle ma da un passato doloroso. Ma una novità su tutte caratterizza la tredicesima stagione della Fiction: l’arrivo di Don Massino, interpretato da Raoul Bova, destinato a prendere il posto di Terence Hill e che nelle ultime puntate è diventato il nuovo parroco di Spoleto, con un iniziale rammarico del Maresciallo Cecchini, che sembra però cominciare a fidarsi ciecamente di lui.

Don Matteo 13: ecco cosa è successo nella Settima Puntata

Nella settima puntata di Don Matteo 13, andata in onda eccezionalmente martedì scorso, Don Massimo continua a farsi apprezzare dai suoi fedeli e anche da Natalina, che comincia – suo malgrado – ad affezionarsi a lui, tanto da preoccuparsi se non le risponde al telefono. Il parroco inoltre è venuto a conoscenza di un particolare sul passato di Federico. Caterina, sua madre, gli ha rivelato che è stato suo figlio ad appiccare il fuoco al casale e a mettere in pericolo la vita di Clementino. Tutto questo in un impeto di rabbia. Don Massimo non sa come e se rivelare la verità al suo protetto e ha preso tempo, sperando di trovare il momento adatto per raccontargli tutto. E la sua scelta sembra essere stata azzeccata visto che Federico ha scoperto che Greta è di nuovo malata. Leo, il cancro, è tornato. Anna ha cercato di sabotare la relazione tra Marco e Valentina, dando a quest'ultima dei consigli non molto azzeccati, su come far felice il PM. Pentita però delle sue azioni e particolarmente colpita dalle parole del Colonnello Lucio Valente – innamorato di lei – la Capitana ha deciso di aiutare davvero Marco e la sua fidanzata a stare bene insieme. E dopo questa scelta potrebbe addirittura decidere di seguire il suo superiore in Siria, seguendo finalmente la carriera che ha sempre desiderato.

Don Matteo 13: le Anticipazioni dell'Ottava Puntata in onda Stasera su Rai1

Nell'ottava puntata di Don Matteo 13, intitolata Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?, la madre di Federico, Caterina, è accusata di tentato omicidio. Purtroppo un grave fatto di cronaca, avvenuto durante la sua adolescenza, la lega alla vittima anche se lei si professa innocente. L'unico che le crede è Don Massimo, che decide di indagare sul suo passato, alla ricerca di qualcosa che l'aiuti a scagionarla. Federico invece non vuole in alcun modo sostenerla, convinto della sua consapevolezza e più che mai deciso ad allontanarsi da lei. Intanto a Spoleto torna il Colonnello Anceschi, desideroso di salutare sua figlia Valentina e di conoscere il suo nuovo fidanzato. Purtroppo però non sarà per nulla felice di scoprire che si tratta di Marco, il PM, molto più grande di lei. Natalina è in un brodo di giuggiole. Ha scoperto che una troupe televisiva, capitanata da Gigi Marzullo, arriverà in canonica per intervistarla.

La Nuova Puntata di Don Matteo 13 va in onda stasera su Rai1.